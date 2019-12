Daniel Angelici atacó a Juan Román Riquelme a días de las elecciones en Boca

El presidente de Boca, Daniel Angelici, disparó contra el ídolo máximo de Boca, Juan Román Riquelme, y lo acusó de dividir el vestuario, ser hincha de Tigre y no decir la verdad.

El operador judicial del macrismo termina su mandato y no será parte de las elecciones. Sin embargo, no dudó en calentar aún más la campaña y lanzó durísimas acusaciones contra Riquelme.

"Es mentira eso que dijo que si votan al oficialismo es por que no quieren al club. Me llamó la atención que Román no vino en cinco años al club", apuntó Angelici. Y disparó: "Román como jugador dividió el vestuario y a la dirigencia".

El mandamás recordó cuando se opuso a renovar el contrato del por entonces futbolista y acusó al ídolo de mentiroso. "Yo pienso que no está nadie por encima del club. Yo era el tesorero y tenía que cuidar las finanzas del club. Le pusimos a todos un tope por la situación del dólar en ese momento, había que priorizar el club", sostuvo.

Y enfatizó: "Román no dice la verdad cuando dice que lo obligué a retirarse en Argentinos. Hasta terminar el contrato él iba a tener todo lo que quería, pero no iba a cambiar la forma de ser con respecto al club. Dentro de la cancha fue lo mejor que ví, pero si me ponen entre Riquelme y Boca, siempre elijo a Boca".

Angelici no participará de las elecciones, pero sí es el armador del oficialismo, que impulsa a Christian Gribaudo. Sin embargo, las aspiraciones de continuidad del macrismo están en riesgo a partir de la decisión de Riquelme de sumarse al Frente Identidad Xeneize, que conducen Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini.

Es por eso que el dirigente cercano a Mauricio Macri se muestra tan activo en la campaña y desde hace varios días confronta con Riquelme, quien durante el último partido en la Bombonera deslizó que el dirigente es hincha de Huracán. "Yo soy hincha de Boca, de chico iba con mi viejo a la cancha. No me gusta que me digan o me relacionen con otros clubes", se defendió el operador judicial del macrismo.

A la vez que señaló que "Riquelme era de Tigre y eso es comprobable. Lo dijo en un video". En esa línea de agresiones también afirmó que con Román siempre discutió "por plata". Y cuestionó: "Fui con Gribaudo a comer un asado a la casa de Román. Me molesta que nos reunimos seis veces con el representante y el hermano de Riquelme, hasta me regaló sus botines que los tengo en mi quinta. Yo no cambio mi forma de ser".