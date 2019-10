Cuadernos: uno de los panelistas de Animales Sueltos reveló cómo puede hacer caer la causa

El abogado de Sergio Taselli, empresario acusado en la causa de los "resucitados" cuadernos de Oscar Centeno, Mariano Cúneo Libarona, aseguró que tiene dos recursos para tirar abajo la causa judicial en la instancia del juicio oral.

En su paso por Animales Sueltos, donde hablaban de las nuevas (y oportunas) novedades en la megacausa contra funcionarios del anterior gobierno por supuesta corrupción, el letrado destacó: "Hay que ser tiempista, eso es algo que me costó años" y agregó que "la causa se cae por no respetar el debido proceso".

MÁS INFO Massa apuntó contra Macri por la aparición de los Cuadernos

"Tengo tres elementos que con el equipo del estudio los evaluamos y dijimos de guardarlos. No vayamos por esta, en otro momento, ante otro tribunal. Está divino. Déjenme, no me fue muy mal en muchos casos", especificó ante Alejandro Fantino, quien ironizó: "Yo ahora no salgo con vos a la calle".

Los investigadores del caso del chofer Oscar Centeno evalúan por estas horas realizar un peritaje sobre los cuadernos de reciente aparición para luego resolver si lo citan nuevamente a declaración indagatoria.

Los seis cuadernos fueron entregados ayer por el fiscal Carlos Stornelli aunque la causa ya está en etapa de juicio oral y público: la aparición de estos seis de los ocho que habían dado inicio a la causa genera suspicacia en los tribunales por ocurrir a tan pocos días de las elecciones y sobre todo porque el propio Centeno había declarado hace un año atrás que los había quemado.