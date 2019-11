Cristóbal López, dueño de C5N, denunció presiones de Mauricio Macri para detener a Cristina Kirchner

Cristóbal López denunció que Mauricio Macri le exigió, en una reunión presencial, la disposición del canal de noticias C5N para meter presa a Cristina Kirchner, así como el interés del Gobierno para hacer quebrar al Grupo Indalo.

Según denunció el empresario ante la Justicia, semanas después de obtener su libertad por la supuesta venta de la empresa mediática, el Presidente le planteó que "necesitaba el canal para ir por Cristina".

En una textual publicada por el portal minutouno.com, López sostuvo: "Le digo qué es ir por Cristina, y me dice hay que meterla presa, a lo que yo le contesto no contés conmigo. Yo no soy amigo de Cristina, pero la aprecio y creo en el proyecto político del kirchnerismo”.

La declaración se efectuó este martes ante la Justicia, donde López se presentó como testigo por un diálogo que tuvo con Macri el 25 de octubre de 2015 a las 11 de la mañana, mismo día de la primera vuelta electoral en la que el actual Presidente logró llevar a Daniel Scioli a un balotaje, en el hogar del ya fallecido Franco.

Cristóbal López contó que, en la reunión, Macri le planteó que Cristina era la verdadera conductora del canal de noticias: "Entonces, le digo, para qué yo no soy palo blanco de nadie”. Y agregó: “No soy testaferro de nadie, todo lo que tengo es mio y el canal es 70 por ciento mio y 30 por ciento de Fabián De Sousa, así que ese cuento que anda por la calle diciendo que el canal es de Cristina, sacátelo de la cabeza porque no es cierto”.

En su declaración, parte de la cual fue publicada por la periodista Vanesa Petrillo, el empresario contó que Macri le preguntó cómo era su relación con CFK a lo que él respondió: "Mi relación no era con ella, sino que había sido con el marido, con Néstor Kirchner. Le digo que con Néstor tenía una buena relación pero a Cristina nunca la traté".

López remarcó no ser amigo de la actual senadora aunque manifestó su aprecio y apoyo al proyecto político. El dueño de C5N aseguró que todos sus socios se enteraron del encuentro y que a todos, menos a De Sousa, les dijo que le fue bien, "que sólo estaba molesto con C5N".

Sin embargo, el empresario agregó ante la jueza María Romilda Servini: “Me quedé muy nervioso, me alteró. Él no se mostró molesto ni nada, todo lo que me dijo fue con naturalidad, como si hubiésemos hablado de arreglar una cena y la verdad que a partir de ahí no se que hablamos no lo recuerdo”.

La testimonial se dio en el marco de una denuncia que efectuó su socio, Fabián De Sousa, contra el Jefe de Estado y otros funcionarios del Gobierno como Leandro Cuccioli, de la AFIP, José Torello, Nicolás Caputo, Fabián “Pepín” Simón, Mario Quintana, Javier Iguacel y al ex titular de la AFIP, Alberto Abad.