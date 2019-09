Cristina sobre el castigo de Macri a los votantes: "Es de mal ser humano"

La senadora nacional Cristina Kirchner calificó como "de mal ser humano" las primeras declaraciones del presidente Mauricio Macri tras la derrota electoral, en las que justificó la disparada del dólar del día posterior a los comicios a partir del resultado de los comicios.

En este sentido, recordó que cuando Néstor Kirchner perdió las elecciones legislativas de 2009 no optaron por "provocar medidas que hagan daño" y reforzó: "No se nos ocurrió decir ah, lo votaste a fulanito, ahora te voy a subir el dólar, te voy a hacer tal cosa , no. Esas cosas no se le hacen a la sociedad, es de mal ser humano, más allá de buen o mal Presidente".

No obstante, en su exposición Cristina Kirchner hizo algunas autocríticas sobre su gestión que no había hecho en otras oportunidades, pero sin dejar de responsabilizar al Gobierno del presidente Mauricio Macri por la crisis económica.

"Cuando yo me fui de la Presidencia en 2015 habíamos dejado problemas resueltos, había una inflación que no pudimos dominar, pero había problemas resueltos, nos habíamos dedicado a pagar deuda", señaló la ex mandataria, quien subrayó particularmente la política de desendeudamiento.