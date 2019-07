Después de que el presidente de la Suprema Corte bonaerense, Eduardo De Lázzari, cuestionara con dureza a la Justicia Federal, Cristina Kirchner lo respaldó en las redes.

Durante un encuentro de la Red de Jueces Penales de la provincia en Campana, De Lázzari se animó a criticar a la Justicia Federal, donde se tramitan las causas de corrupción, narcotráfico y lavado de dinero, entre otras.

Allí el magistrado, que es uno de los más respetados de Argentina, aseguró que hay "un dato que empezó a percibirse con mayor nitidez en el orden federal pero que ahora muestra sus síntomas también en el ámbito de la Provincia".

Según el titular de la Corte bonaerense hay cada vez más "causas armadas artificialmente". "Estoy hablando de abusos de testigos de identidad reservada, de arrepentidos, de factores de presión que inducen, fomentados y fogoneados por ciertos medios de prensa, a dictar condenas mediáticas y que llevan a un panorama sinceramente deplorable, en donde influyentes de todo tipo, espías, traficantes de escuchas telefónicas, con ciertas complicidades de algunos magistrados y miembros del Ministerio Público, terminan por generar un panorama que es absolutamente preocupante", sostuvo.

El juez también apuntó contra la relación entre la Justicia y "el poder político". "El Poder Judicial debe tener el rol de poder del estado que lamentablemente ha perdido. No puede ser el tributario de los otros poderes, no puede ser la Cenicienta, no puede depender de los dictados que se hagan desde poderes políticos", remarcó.

Además, dijo que la única herramienta para combatir este accionar, es el derecho. "Con la ley en la mano tenemos que salir al cruce de esos, que por suerte no son generalizados, pero que realmente significan amenazas. Y el derecho ejercido con firmeza, con valentía, con independencia", confirmó.

Frente a eso, la precandidata a vicepresidenta por le Frente de Todos, subió el audio de la charla, pidiendo que lo escuchen.

"Por favor, escuchalo atentamente. El que habla no es un político. No es oficialista. Tampoco es opositor. Es el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Imperdibles 2 minutos 56 segundos para entender lo que pasa en el Poder Judicial de tu país", escribió.