Coronavirus en Argentina: Luis Brandoni elogió al gobierno peronista de Alberto Fernández

El militante radical y actor Luis Brandoni habló sobre el aislamiento social, preventivo y obligatorio que se dispuso en Argentina hace un mes para evitar los contagios de coronavirus y destacó las medidas que adoptó el Gobierno nacional para enfrentar la pandemia.

“Estamos muy bien. Estoy de acuerdo con lo que se hizo y fue muy acertado, por eso tiene el apoyo que tiene de la sociedad y de la oposición política, lo cual es muy bueno”, enfatizó el artista en diálogo con Radio Rivadavia.

En ese sentido, considero: “Hemos hecho muy bien. La gente está un poco cansada con esto, va haber un poco de indisciplina sin duda porque es muy poco tiempo, pero esto ha dado un buen resultado”.

“Tengo una seria inflamación testicular”

Respecto a cómo está viviendo este mes de aislamiento, Brandoni bromeó: “Tengo una seria inflamación testicular”; y relató que aprovechó el tiempo para “arreglar y acomodar los cajones de las fotografías”.

“Este tiempo me sirve para leer, cosas que a menudo postergo. Todo esto no es grato, con toda franqueza, he salido a hacer alguna compra, salí a caminar, a hacer 10 o 12 cuadras para no entumecerme, pero es una experiencia que no me imaginaba”, concluyó.