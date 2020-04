Coronavirus: Carlos Tévez le soltó la mano a Mauricio Macri y respaldó a Alberto Fernández

La figura del fútbol argentino y jugado de Boca Carlso Tévez habló sobre la difícil situación económica y sanitaria que atraviesa el país por la pandemia de coronavirus y convocó al mundo del fútbol a colaborar y ser solidarios en este contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio.

“En los barrios pobres es donde más cuesta. El Estado está haciendo las cosas muy bien y nosotros como ejemplo, tenemos que ayudar. Acá no hay camisera ni equipo. Hay que estar, no importa la clase social ni nada”, aseveró el deportista en una entrevista con Alejandro Fantino por América TV.

Además, Tévez disparó contra empresarios y comerciantes que elevan los precios de los productos en plena crisis económica y arremetió: “Hay que hacerle entender a esos vivos de que están jugando con la vida de la gente, no se puede estar especulando con los precios en este momento donde la gente no tiene plata”.

“Todos estamos pensando en eso. Hoy me toca estar en otra situación y hablarlo es fácil pero cuando uno no tiene un kilo de papa o no tenes plata para comer o vivís el día a día, se hace muy difícil. Tenemos que tratar de ayudarnos entre todos. Es importante estar”, enfatizó.

Asimismo, el futbolista instó a que jugadores y dirigentes del fútbol argentino se sumen para colaborar a los barrios populares que no solo afecta la pandemia sino la crisis económica. “El gran ejemplo sería que todos salgamos a ayudar a la gente que la está pasando mal”, sentenció.