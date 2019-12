Córdoba: investigan penalmente a otra amenaza de muerte a Cristina Kirchner por redes sociales

Mientras el juez federal de San Francisco, Pablo Montesi investiga si el dirigente metalúrgico de San Francisco, Roberto Maggi, amenazó de muerte a través de su cuenta de Facebook a la vicepresidenta Cristina Kirchner; en las últimas horas, un pizzero de la misma ciudad cordobesa realizó otra amenaza virtual: “Yo pongo la bala que me diga, el calibre, qué poder. Yo se la dono, un cargador completo si es necesario. Matemos a Cristina Kirchner, alias Pindonga o el más antiguo Yegua”.

Esta vez, el pizzero Jorge Heredia utilizó un sitio de compra-venta para descargar su odio hacia la vicepresidenta. “Estamos evaluando si el fiscal (Luis María) Viaut le toma declaración hoy o en los próximos días a Heredia; ya hay una investigación en curso”, informaron a El Destape desde la Fiscalía Federal de San Francisco, ciudad ubicada a 208 kilómetros al este de Córdoba Capital, en el límite con Santa Fe.

“Estamos ante la posible configuración de dos delitos tipificados en el Código Penal en los artículos 149 bis y 213, como son las amenazas y la apología de un delito”, señalaron desde los Tribunales Federales de San Francisco.

El caso del pizzero Heredia, sin embargo, no tendría el tenor del empresario Robert Maggi, ya que éste hasta hace pocos días presidió la Asociación de Industriales Metalúrgicos de San Francisco; y sus dichos tienen una responsabilidad mayor como dirigente social; como había adelantado el fiscal federal de Córdoba, Gustavo Vidal Lascano, quién presentó una denuncia penal contra Maggi ante su colega Graciela López de Filoñuk.

La fiscal federal cordobesa finalmente giró la denuncia a Viaut, quién había iniciado una investigación de oficio. Además, la dirigente de La Cámpora y diputada nacional del Frente de Todos de Córdoba, Gabriela Estévez, también denunció penalmente a Maggi. La causa está siendo investigada por el juez Pablo Montesi, quien recibió el pedido del fiscal Viaut, pero la investigación no avanzó: Maggi no declaró ni se realizaron allanamientos, como había solicitado en su denuncia el fiscal federal cordobés Vidal Lascano.

El martes de la semana pasada, cuando CristinaKirchner asumió como vicepresidenta de la Nación, el empresario metalúrgico Robert Maggi había posteado en Facebook: “Sin dudas que nuestro país hoy está de luto, verdadero asco me da. Ahora yo me pregunto, cómo no haber estado ahí y poder haberle descargado una bala en la cabeza a la sinvergüenza de Cristina. ¿Justo hoy a la enferma, tilinga de la hija le dieron el alta médica en Cuba? ¡Qué casualidad!”.

Tras la acción de los fiscales federales Viaut, Vidal Lascano y López de Filoñuk; Maggi publicó sus disculpas en Facebook y posteriormente cerró su cuenta. Horas después, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de San Francisco (AIM) informó que el Tribunal de Ética de la institución, le pidió a Maggi la inmediata renuncia como vocal titular de la entidad. Maggi había sido presidente de los industriales metalúrgicos de San Francisco.