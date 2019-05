El actor macrista Oscar Martínez salió a criticar al peronismo y utilizó el trillado argumento de la pesada herencia al asegurar que "es el causante principal de por qué estamos como estamos".

"El causante principal de, como mínimo el 80%, de por qué estamos como estamos", apuntó el artista, quien también añadió que "se ve que el peronismo todavía está muy vivo".

En una entrevista con Jorge Fernández Díaz en Radio Mitre, el actor de El cuento de las comadrejas sostuvo: "¿Desde cuándo el peronismo resolvió el tema de la pobreza en Argentina? Lo que hace es ganar elecciones con la pobreza, le es funcional la pobreza al peronismo, como la ignorancia y la miseria".

Al tiempo que también atacó a los militantes del kirchnerismo. "Debe ser muy doloroso después de adherir de manera tan ferviente, admitir que te comiste un sapo. Es como discutir de religión, no hay hechos, [para ellos] los hechos no ocurrieron. Para mí es tan escandalosamente evidente, es tan obvio. Está bien... si vos querés creer eso. a mí me parece incalificable", afirmó.