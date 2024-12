Akriila, la promesa del trap chileno que viene a conquistar Buenos Aires: "Quiero cantarle a la gente"

Entrevista exclusiva con Akriila.

Con tan solo 20 años, Akriila está construyendo su carrera artística consolidándose poco a poco en la escena urbana emergente por su lírica contestataria y personal, fusionando el trap, DNB y Jersey. Sus canciones reflejan su identidad, experiencias LGBT y la fueron posicionando en la escena músical como una de las artistas nuevas más destacadas.

Ya ha logrado captar la atención de un público diverso, alcanzando una gran cantidad de oyentes mensuales en Spotify, con un notorio impacto en países como: Chile, Argentina, México, España y Estados Unidos. Además, la revista Rolling Stone la destacó en dos ocasiones; como una de “las artistas a seguir este 2024” y en una selección de “Artistas Alternativos chilenos que tienes que escuchar”.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Ahora, Akriila se prepara para presentarse en el Buenos Aires Trap junto a Taichu y es hoy la nueva cara de la Campaña UP NEXT LATAM de Apple Music. Cabe destacar también que el próximo martes 10 de Diciembre Akri tendrá su show SOLD OUT en Chile en el Teatro Coliseo (2.500 pax) Hasta ahora, su show más masivo en el país coronando un 2024 con broche de oro.

Entrevista exclusiva con Akriila.

UP NEXT es la campaña de Apple Music diseñada para destacar y potenciar el talento de artistas innovadores, vanguardistas y creadores de tendencias identificados por la plataforma. Su objetivo es impulsar la presencia de sus contenidos en Apple Music, asegurando que una amplia audiencia pueda seguir de cerca su carrera. Este programa tiene un alcance regional, estando disponible en México y otros 16 países de Latinoamérica, llegando a millones de suscriptores con un espacio prioritario y prominente dentro de la plataforma. En diálogo con El Destape, Akriila contó cuáles son sus sensaciones de estar en Argentina y cómo ve su carrera de aquí al futuro.

¿Qué te trae por Argentina?

Nada, yo creo que es que caché que esta semana iba a haber como una aglomeración entre chilenos, españoles y argentinos. Y aproveché de tener como algunas sesiones, trabajar un poco, además de empujar la salida del show del Niceto, que va a ser el próximo año. Y además quería estar para Buenos Aires.

¿Qué te generó verte en la Rolling Stone?

Igual es raro leer de Rolling Stone en Chile. Siento que este año, no sé en quién han estado encargados en Latinoamérica, pero siento que este año tuvieron mucho el tiempo de escuchar lo que había en Chile. Creo que en los años anteriores no hay tantos nombres dentro de las listas, etc. Y creo que este año igual tuvieron dos notas que yo hice con ellos. Y encuentro bacán que un medio como Rolling Stone esté enfocado también en proyecciones, en lo que está escuchando realmente la gente.

¿Qué esperas para el show en Niceto y qué esperas para el Buenos Aires Trap?

Quiero ver un poco cómo es la situación aquí en Argentina. Creo que nunca he ido a un festival argentino, entonces me da mucho la emoción de ver a algunos artistas que siempre he querido ver. Ver los shows también, porque también creo que cuando vienen a Chile no hacen un show completo por falta de presupuesto. Porque también es muy difícil llevar todo tu equipo. Y tengo ahí algunos shows que quiero ver, como público por lo menos.

Para Niceto, obvio, quiero cantarle a la gente que me escucha. Siempre me piden mucho Buenos Aires y estoy feliz de que se me haya dado la oportunidad. No sé cuánta es la capacidad de Niceto, pero solo quiero tocar para la gente. Que le dé la opción para decir 'yo quiero ver a esta weona y comprar su ticket', darle un buen show.

¿Y a quién le canta Agrila? Si vos tenés que decir, por esto me tienen que escuchar, ¿cuál es la clave?

Yo creo que algo lindo que tiene el proyecto es que es muy... Ay, ahí voy a decir, es muy real. Pero es que en verdad siento que a mí me gusta hacer música. Entonces siento que lo lindo es que a mí me gusta mi música y yo disfruto de mi música. Y si mi música en un momento no es algo que está sonando como yo quiero, lo cambio. Voy puliendo siempre a lo que yo quiero llegar sin tener un objetivo de llegar a más gente o que me escuche en todas partes.

El top 5 de canciones de Akriila, según Akriila

"Yo creo que, top 5, yo creo que les diría que escuchen Superficial, que es un drum and bass. Para siempre me gusta, de los antiguos me gusta Nunca es lo mismo. Me gusta Mona Xina y me gusta Marilu también, que es como una mezcla de 3 a 5, hay un drum and bass, hay reggaeton y hay trap".