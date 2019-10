Como en Intratables, Diego Brancatelli volvió a cruzar a María Eugenia Vidal y le pidió que no haga "más daño"

Diego Brancatelli volvió a la carga tras enterarse de que María Eugenia Vidal había autorizado un aumento del 25 por ciento en la tarifa de la luz, lo que será un nuevo golpe al bolsillo de los bonaerenses.

"Basta! No hagan más daño!", expresó el periodista sin rodeos, en referencia a los días que le quedan en el poder a Cambiemos hasta que llegue la asunción de Axel Kicillof como nuevo Gobernador.

En ese sentido, Kicillof, afirmó que le pidió a la gobernadora que retrotraiga el aumento de las tarifas de luz dispuesto para enero de 2020: "Le hice el pedido, la respuesta la tendrá que dar ella", sostuvo el funcionario, quien además explicó que las empresas energéticas ya ganaron suficiente y los habitantes de la provincia ya sufrieron demasiados tarifazos.

Basta!

El 12 de agosto de este año, y luego de la categórica victoria de Axel Kicillof en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias sobre la referente de Cambiemos, el periodista tuvo su revancha al recordar otro picante ida y vuelta que habían tenido días antes.

"Quiero que me diga si sí o no. ¿Vidal es Macri? ¿Por qué esconden a Macri en la boleta?", preguntó Brancatelli, "Vidal no es Macri, Vidal es Vidal, Vidal no es Heidi, Vidal no es un hada Virginal, y soy la gobernadora, al que no le gusta que se la banque", respondió la dirigente.

Por eso, tras los resultados, Branca saboreó su desquite: "Mi pregunta fue decisiva (?)", escribió en Twitter el panelista de Intratables, generando una gran repercusión en las redes.