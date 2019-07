Cierra importante empresa gráfica de tinta con 65 años de antigüedad y deja en la calle a todos sus empleados

La dueña de la empresa Belcar comunicó a sus 72 empleados que cerrará la planta que tiene en la localidad de San Justo en la Matanza y dejará a todos en la calle. Los trabajadores toman la planta de forma pacífica para garantizar sus puestos y garantizar la continuidad de la fábrica.

"Un día la dueña vino y dijo: ´muchachos no vamos a tener más trabajo así que no vengan´. Comentó muy suelta de cuerpo que no había pagado el seguro y que no se podía producir. Encima no pagaron los servicios y sacaron los medidores. Los telegramas en algunos casos comenzaron a llegar después", sostuvo a El Destape Javier Amarilla, responsable de la Federación Gráfica Bonaerense en La Matanza.

La fábrica tiene en San Justo 72 trabajadores y 20 en Capital Federal que se encargan de la venta y administración de la empresa.

"Nos adeudan la mitad del sueldo de Junio, aguinaldo, ajuste de paritaria, una deuda de aportes y una indemnización en caso de que el despido siga firme", explicó a El Destape Sergio Moreno, delegado de la Federación Gráfica en la planta. Los empleados hicieron una marcha en La Matanza que contó con el apoyo de trabajadores del sector, vecinos y hasta integrantes del Municipio local.

En la Secretaría de Trabajo dictó la Conciliación Obligatoria y los trabajadores volvieron a sus puestos aunque sin tareas. "Lo que falta es comprar materia prima, la empresa está intacta, porque los trabajadores cuidamos las herramientas que son nuestra fuente de trabajo", afirmó Amarilla.

La empresa Belcar, que fabrica desde hace 65 años una amplia gama de productos para la impresión, tiene trabajadores con hasta 38 años de antigüedad laboral. Desde la firma aseguran que cuentan con "la mayor calidad en tintas poliamidas, nitro, nitropoliamidas, poliuretánicas, vinílicas, acrílicas base acuosa así como barnices tecnológicos, de sobreimpresión, primers y diluyentes para cada línea de tintas".

En un accidente en 2017, un trabajador de Belcar murió en un depósito que explotó y se incendió durante la madrugada. Los trabajadores tendrán el próximo lunes una nueva audiencia en Secretaría de