Carlos Heller, sobre el discurso de Macri contra Moyano: "Ponerse a hacer ese tipo de discursos en un acto con chicos me parece totalmente fuera de lugar"

Carlos Heller, presidente del Partido Solidario, destrozó al presidente Mauricio Macri luego de sus palabras contra los Moyano en el acto por el Día de la Bandera y por la nueva campaña del miedo contra Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

“El Presidente no resiste los archivos. Cualquiera que haga una búsqueda no demasiado profunda va a encontrar al Presidente cuando estaba en campaña en el 2015 e iba a actos junto con Moyano y lo elogiaba, es decir que la gente se convierte en buena o mala si está de acuerdo con él o en contra, y eso la verdad es que no lo califica muy bien al Presidente. Además, en el Día de la Bandera, en un acto con chicos, ponerse a hacer ese tipo de discursos me parece totalmente fuera de lugar”, manifestó Carlos Heller, Presidente del Partido Solidario, al ser consultado acerca de las declaraciones de Mauricio Macri sobre la familia Moyano y su actuación gremial.

En diálogo radial con la periodista Andrea Recúpero, el referente del movimiento cooperativista añadió: “El gobierno claramente elude los temas económicos porque tendría que estar explicando el porqué del 10,1 por ciento de desempleo que dio a conocer el Indec el miércoles”. “No tienen forma de hacer una campaña discutiendo las cosas que de verdad le preocupan a la gente y entonces tratan de instalar otras, trabajar sobre prejuicios que pueden existir en ciertos sectores de la sociedad, meter miedo con vaya a saber qué cosa va a hacer un futuro gobierno de Alberto Fernández y Cristina, reaparecen los macartismos, las discriminaciones de todo tipo”, enfatizó Heller en el aire de AM530 Somos Radio.

“El gobierno no puede discutir empleo, desempleo, decrecimiento económico, inflación, deuda, todas cuestiones en las que la Argentina de 2019 está peor que la Argentina de 2015. La diferencia entre aquel Macri de 2015 y éste es que aquel era un Macri que prometía, un candidato, y éste es un Macri 'verificado', que gestionó 3 años y medio”, agregó el principal referente del PSol.