Carlos Bianchi podría regresar a Boca en el año 2020. En medio de los rumores acerca de posibles entrenadores para suceder al saliente Gustavo Alfaro, la idea de Juan Román Riquelme es hacer regresar al 'Xeneize' a uno de los protagonistas más emblemáticos de su historia. Aunque no como DT, claro.

¿Qué función le tiene preparada el vicepresidente 2° al técnico más ganador de la historia de Boca? Según informó Olé, la idea de Riquelme es sumarlo al Consejo de Fútbol que él mismo encabeza en esta nueva etapa de su vida. Es por eso que intentará convencer al 'Virrey' para que sea una de las caras visibles del proyecto y fuente de consulta permanente dentro de la vida cotidiana del club.

Riquelme habría aprovechado la fiesta de cumpleaños de Bianchi para seducirlo y convencerlo de que se sume a Boca

“Carlos puede aportarle mucho a Boca. Por eso sería espectacular que él pudiera sumarse a nuestro equipo. Ya hablamos varias veces en estas últimas semanas y hasta ahora no quiere ocupar un cargo fijo. Y es entendible. Además eso no significa que no podamos contar con él. Al contrario. De todos modos, después de las Fiestas, vamos a volver a hablar a ver si le damos el brazo a torcer”, le manifestó Roberto Digon, vicepresidente 3° de Boca, al mencionado diario deportivo.