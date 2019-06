Brasil: en medio del escándalo de Moro, la Justicia debate si deja a Lula en libertad

La bomba política que cayó en Brasil este fin de semana podría tener una consecuencia imprevista tiempo atrás. El Tribunal Superior Federal (TSF, equivalente a la Corte Suprema argentina) evaluará este martes un pedido de Lula Da Silva para salir en libertad.

LEA MÁS Revelan chats con la operación de Moro y fiscales para meter preso a Lula

El pedido de nulidad de la condena presentado por la defensa del ex presidente fue presentado en abril, pero uno de los magistrados rechazó tratarlo en su momento y ahora lo habilitaron. Coincide temporalmente con la revelación hecha por The Intercept, en la cual muestran los chats privados del por entonces juez (hoy ministro de Justicia de Bolsonaro), Sergio Moro, y el fiscal del Lava Jato, Deltan Dallagnol, en el cual conspiraban para meter preso al ex presidente a pesar de reconocer que no tenían pruebas suficientes en su contra.

Además, el medio estadounidense mostró cómo Moro anticipó decisiones y hasta guiaba el accionar de Dallagnol para que tenga un curso favorable, algo expresamente prohibido por las leyes brasileñas. Y hasta mostraron su preocupación para que Lula no dé entrevistas durante la campaña electoral por el temor de que eso pueda favorecer al candidato del PT, Fernando Haddad.

El pedido de la defensa de Lula cuestiona una decisión del magistrado del TSF Félix Fischer, quien rechazó un hábeas corpus en soledad cuando, argumentan, debería haber sido incluido en el plenario. Según el portal O Globo, la presentación no tiene hechos nuevos pero reitera el cuestionamiento a Moro por falta de imparcialidad, algo que ahora ha quedado a la vista. Según Folha de Sao Paulo, el análisis del recurso "no debería tener efectos prácticos" para Lula.

Inclusive, hay otro pedido pendiente que cuestiona la imparcialidad de Moro y, según estiman, podría llegar a tratarse en el TSF el próximo 25 de junio.

Lula fue condenado por haber recibido presuntamente un departamento en Guarujá, San Pablo, como coima para favorecer a la contratista OAS. Sin embargo, Moro nunca pudo obtener documentos que probaran la cesión del tríplex para el ex mandatario. El ex presidente fue detenido en abril de 2018, en la cárcel de Curitiba.