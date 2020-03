Barcelona - Real Madrid: el video de Lionel Messi caminando mal que preocupó a todos en la previa del Clásico

Unas horas antes del partido entre Barcelona y Real Madrid, Lionel Messi llamó la atención de todos y preocupó por un video que se hizo viral. A través de su cuenta de Twitter, el club culé subió unas imágenes en las que se lo puede ver al astro caminar de una manera muy particular.

Apenas bajó del colectivo, Messi empezó a renguear y se lo notaba con un malestar en su cara. El temor se sumó a todo lo que ocurrió en la semana previa al Clásico con Lionel Messi, quien había tenido algunas complicaciones físicas.

