Baby Etchecopar se enteró de las salidas de Eduardo Feinmann y Alejandro Fantino y advirtió que lo pueden echar

Baby Etchecopar estalló en vivo luego de conocer la desvinculación de Eduardo Feinmann de Radio La Red, además de la salida de Alejandro Fantino y la posible finalización de otros contratos como el de Nicolás Wiñazki y Alfredo Leuco. “Si mañana no estoy en la radio es porque me echaron", se apuró a aclarar.

Luego de que se confirmara el cambio de gobierno, algunos medios comenzaron a evaluar despidos en torno al rating que tendrán a partir del 10 de diciembre.

Por eso, consciente de que corren rumores de que él dejaría Radio 10, hizo un iracundo editorial. En él aseguró que posiblemente sea echado o removido de su franja para ser reemplazado por Oscar “El Negro” González Oro, Pablo Duggan o Claudio Villarruel.

“Si yo no estoy no es porque renuncie, es porque me echaron, y esto es lo que se viene. Y si, probablemente, hay ya, algunos amigos, que se están yendo. Oscar González Oro publicó que va a las 12. Hay que esperar. No es porque yo me voy. Pondrán en este horario un genuflexo y alcahuete que todos conocemos. La realidad es esa. Se viene una historieta de prohibir a la gente que piensa diferente”, comenzó diciendo, pese a que el presidente es aún Mauricio Macri y que la decisión fue tomada unilateralmente por los empresarios dueños de medios.

“Van a estar todos los que opinan igual. Entonces esto hay que decirlo. Sale el ‘Negro’ Oro a boconear: ‘A las 12, Oro’. Y viene Duggan y dice: ‘Voy a ir a la mañana’. Y yo parezco un pelotudo que estoy cuidando la casa hasta que vengan los dueños. Estoy harto de atender el teléfono y responder lo que no sé. Si mañana no estamos es porque la línea editorial cambió. Mañana tal vez se va otro por haber hablado contra el gobierno de Cristina“, afirmó.

Y continuó: "A Macri vos le decís que te van a echar y él te dice 'Y bueno, buscate un buen abogado laboral'. Nosotros los que hablamos les chupamos un huevo a todo el mundo, pero hablamos porque nos pagan para comunicar, no para voltear gobiernos”.

Además, el conductor reveló que está triste por su situación y lanzó un contundente mensaje para pedir que "no le rompan más las pelotas" cuando va por la calle.

"Me siento mal. Ayer la producción me mandó un mensaje diciendo que va a estar 'Oro y Almuerzo' en mi lugar, o que me pregunten 'Che, ¿va Duggan en lugar de tu programa?' o '¿Es verdad que te rajan?' Y, la verdad es que tengo 66 años, 35 años de profesión y no voy a aceptar que nadie me toque el orto. Prefiero que seamos francos y que me digan en la cara: 'No te queremos en la radio, son veinte años de trabajo: esto es lo que te llevás', o que me digan 'Mirá, vamos con esto', pero no me toquen el orto porque no se lo voy a aceptar a nadie. Yo valgo mucho más que eso y espero que tengamos los cojones suficientes para charlarlo”, apuntó con dureza contra los directivos de Radio 10.