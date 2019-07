Atentado a la AMIA: Garavano se incomodó con una pregunta y terminó una entrevista

El ministro de Justicia Germán Garavano no pudo responder una pregunta sobre el encubrimiento al atentado de la AMIA y terminó cortando la llamada durante una entrevista radial con Ari Lijalad.

Consultado por El Destape Radio sobre el cambio de postura del Estado sobre la acusación sobre los fiscales de instrucción Eamon Müllen y José Barbaccia, Garavano no contestó la pregunta y dio por terminada la entrevista.

Los ex funcionarios judiciales estuvieron acusados de participar de la trama de encubrimiento del atentado, ocurrido el 18 de julio de 1994. Recientemente los abogados que representan al Estado cambiaron su alegato final y no pidieron penas para los ex fiscales por encubrir el atentado a la AMIA, cuando originalmente habían pedido 8 años de prisión. Este cambio de postura implicó fuertes críticas de Elisa Carrió para Garavano.