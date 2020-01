Así meditó Susana Giménez por los incendios en Australia: "Es tremendo lo que pasa"

Los incesantes incendios en Australia preocupan al mundo. Los esfuerzos del Gobierno australiano no son suficientes y ahora se sumó la conductora de Telefé, Susana Giménez, a una serie de meditaciones para “proyectar” una fuerte lluvia sobre el país que apague las llamas.

La ex vedette recibió al periodista cubano Ismael Cala en su chacra de Punta del Este, donde se tomaron unos minutos para meditar, con el objetivo que terminen los incendios en Australia.

Fue la primera vez que Susana meditó. Durante el video, Cala la guió para realizar los pasos de relajación y meditación. En la previa, el periodista aseveró: “Esta semana que pasó hice mi reflexión sobre Australia y, en vez de quedarnos sin poder hacer nada, se me ocurrió la idea que me entretuvo la mente, y me hizo ejecutarla. Las autoridades están preocupadas porque una ola de calor avivó el fuego y dicen que puede continuar por meses, Susana”.

“No puede ser…”, dijo un tanto confundida Giménez. Acto seguido, Cala le explicó: “Eres virgen de meditación. Soy el primero que te va a guiar. Tú tienes una fe católica, estás acostumbrada a orar. La meditación que estamos haciendo no tiene matices religiosos porque ha sido investigado a través de las neurociencias: cuando uno a través de la respiración transforma las ondas eléctricas del cerebro, aquieta su sistema nervioso central y fortifica el sistema neurológico”.

Al finalizar, se dio lugar insólita conversación entre ambos, ya que, para la conductora la responsabilidad de los incendios no es del hombre: “Es tremendo lo que pasa, es una de las cosas más espantosas. No sé qué puede hacer el hombre, al respecto”.

En ese sentido, Cala se justificó: “Por lo menos, nosotros hacemos esto que es una intención porque los bomberos llevan meses y no han podido. En vez de quedarnos sentados sin hacer nada. Mucha gente no cree en este tipo de cosas pero deberíamos informarnos un poco más”.