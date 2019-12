Así cortaron a C5N y Crónica mientras pasaban la declaración de Cristina Kirchner en el juicio

La expresidenta Cristina Kirchner comenzó a ser indagada esta mañana por los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) número 2 en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la obra pública durante su gobierno.

La dirigente peronista se había quejado ante los magistrados por haber rechazado el pedido para transmitir en vivo la indagatoria. Sin embargo, los medios C5N y Crónica se animaron a transmitir la declaración desde la sala donde se llevaba a cabo el alegato desde la sala de prensa.

MIRÁ EL MOMENTO EN QUE LOS CORTARON

Mientras la ex mandataria hablaba, una de las oficiales de Comodoro Py se acercó y protestó: "Chicos esto ya lo debatimos antes y estuvo claro. Si el jefe de seguridad dice que no se filma, no se puede filmar. Cortemos". Todo esto salió al aire y puede escucharse.

El Destape estaba presente en la sala donde ocurrió todo. Posteriormente, echaron a todas las cámaras de la sala de periodistas, tras un nuevo intento por tomar la declaración, lo que generó pelea entre el jefe de Seguridad de Comodoro Py y periodistas.