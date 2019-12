Anses: Quién será el nuevo titular del Fondo de Garantía de Sustentabilidad

En el marco de las designaciones de los funcionarios que integrarán el nuevo gobierno, Edgardo Podjarny será el nuevo subdirector ejecutivo de operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). La gestión del presidente, Mauricio Macri, viene de quitarle $ 80.000 millones a lo que comúnmente se llama "el fondo de los jubilados".

Podjarany es economista, magister en Finazas y fue el primer superintendente de Seguros de Macri. Lo corrieron de su función cuando investigó una compañía de seguros ligada a un holding empresarial cercano al mandatario.

Hoy, Podjarany es vicepresidente segundo de Nación Bursátil y es técnico de Anses desde hace décadas. Además, trabajó con Alejandro Vanoli en el Ministerio de Economía durante la década de los 90.

Durante los últimos cuatro años el FGS perdió U$S 30.423 millones, según pudo averiguar El Destape. Actualmente cuenta con U$S 33.686 millones, lo cual representa una caída del 47% del patrimonio desde los U$S 64.109 millones con los que se valía a finales de octubre de 2015.

A través de las resoluciones conjuntas 69 y 72 de 2019 de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, a los organismos descentralizados están obligados a entregarle al Tesoro Nacional sus “excedentes de liquidez” y obtener Letras en su lugar. Desde su publicación el 23 de octubre, el ministerio bajo la órbita de Hernán Lacunza le sacó fondos al FGS en tres ocasiones.

La primera toma de deuda del Fondo la realizó antes de la publicación de los decretos en el Boletín Oficial, el 16 de septiembre. En aquella ocasión le arrebató $ 35.000 millones y U$S 275 millones, a cambio de bonos con vencimiento el 13 de marzo de 2020. Esto equivalió a una quita de $ 52.000 millones de sus cuentas bancarias.

En la segunda ocasión les entregó dos Letras, por $ 12.000 millones y por U$S 57,1 millones. Las colocadas el 8 de octubre vencen ambas el 1 de abril de 2020. Totalizó esta operación una transferencia de $ 15.700 millones.

Por último, el 5 de noviembre emitió un bono por $ 4.000 millones y otro por U$S 120 millones. La primera de estas letras precancelables tiene duración hasta el 30 de abril del año próximo y la segunda hasta el 17 de abril. Este giro significó el uso de $ 11.800 millones.