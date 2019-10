El delantero francés de Tigres de México, André-Pierre Gignac, reveló que recibió una oferta de Boca, pero la rechazo por respeto al su actual equipo y para no "traicionar a los fanáticos".

Gignac es una de las grandes figuras que tiene Tigres de México. Llegó a mediados de 2015, para reforzar al plantel pensando en ganar la Copa Libertadores. Finalmente, no pudieron (cayeron frente a River 3-0, en el estadio Monumental). De todos modos, el atacante francés se quedó y sigue siendo una de las referencias ofensivas de Ricardo Ferretti (su técnico) hasta el día de hoy.

¡TREMENDA CONFESIÓN DE GIGNAC! El delantero francés de Tigres afirmó que Boca le encanta mucho y contó los motivos por los que no se puso la camiseta xeneize. pic.twitter.com/6uH2FKewOE — SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2019

Sin embargo, hubo un momento en el que la vida de este futbolista (que se desempeñó en su selección durante muchos años) pudo haber cambiado radicalmente. Quien jugó en Olympique de Marsella y fue dirigido por Marcelo Bielsa fue tentado por Boca.

Más allá de haberse reconocido aficionado del Xeneize, Gignac decidió rechazar la propuesta. ¿Por qué? Así lo explicó en diálogo con Grupo Reforma: "No quise faltarle el respeto porque es un gran club y me encanta, pero no había marcado mi gol 105 -récord del club- y yo dije que me quería retirar en Tigres. Hicieron un esfuerzo para mi contrato e iba a cobrar lo mismo que aquí... Era perfecto, pero no".

"He dicho varias veces que quería terminar mi carrera en Tigres. Tenía la chance de ganar la Libertadores, tener revancha mía y de Boca contra River, pero ¿cómo le digo a la gente? La institución se puede arreglar, pero con la gente no... No soy un traidor y no puedo hacer eso. Me han apoyado desde el inicio", sentenció el centrodelantero.