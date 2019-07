Alfredo Olmedo sobre la nueva colimba: “El gobierno me copia, estoy indignado"

El diputado nacional de “Salta somos todos” Alfredo Olmedo se mostró sorprendido tras conocer que el gobierno anunció, a través del Boletín Oficial la creación del "Servicio Cívico Voluntario en Valores", que estará bajo la órbita de Gendarmería. Esto busca brindar "capacitación en valores democráticos y republicanos" a adolescentes entre 16 a 20 años.

En diálogo con El Destape, el salteño consideró que el gobierno plagió su proyecto del servicio militar. “Seguramente leyeron los 753 proyectos que presenté en la Cámara de Diputados, es evidente que el gobierno me lee” expresó el legislador y aseguró que el mismo debe ser obligatorio. "El que no trabaja y no quiere estudiar tendría que ir obligado", dijo.

"Es evidente que el gobierno me lee”

Olmedo, que se considera el “Bolsonaro argentino” asegura que tiene diálogo con la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y que le había comentado el proyecto. “Nos reunimos en varias oportunidades y le conté mi proyecto hace casi un año”.

El Gobierno nacional creó el "servicio cívico voluntario de valores", una nueva colimba que estará a cargo de la Gendarmería nacional. El sistema ya genera polémica, en momentos en los que el gobierno derechiza su discurso de cara a las elecciones y sale a denunciar el supuesto "marxismo" de los contrincantes del Frente de Todos.