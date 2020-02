Alejandra Gils Carbó: “La cuestión de los presos políticos la debe resolver la Justicia”

La ex Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, entró en el debate que se generó en torno a los presos político y criticó que aún la dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala, continúe detenida de forma arbitraria. Además, apuntó a la necesidad de que haya una Reforma Judicial.

“La cuestión de los presos políticos la debe resolver la Justicia”, aclaró la abogada en diálogo con El Destape Radio, al tiempo que cuestionó: “¿Hasta cuándo va a estar detenida Milagro Sala? Es una mujer extraordinaria, con un trabajo impresionante. Estamos esperando una señal de la Justicia que ponga fin a la situación de Milagro y otros casos escandalosos".

En referencia a la Reforma Judicial, Gils Carbó indicó que “si se habla de Reforma hay que aplicar el Código acusatorio que es algo fundamental” y sostuvo que “ahora no se sabe quién va a investigar, si el juez o el fiscal, y eso hace que se apliquen mal los recursos".

Asimismo, la ex procuradora advirtió sobre la situación de los testigos protegidos al manifestar que “es muy fácil hacer una auditoría del Programa de Protección de Testigos y ahí se verá que pasó con el hotel de Vandenbroele".

Por otra parte, Gils Carbó se expresó respecto al fallecimiento del juez federal Claudio Bonadio y contó cómo el jurista le inició una causa a su hija por tener un portal de noticias: “Yo no me puedo olvidar del día que tuve que explicarle a mi hija menor que tenía una causa por asociación ilícita por haber tenido un portal de noticias judiciales. No me olvido los ojos de mi hija cuando le expliqué que había un juez (Bonadio) que le había iniciado una causa a ella".

"Bonadio le hizo una causa por asociación ilícita a mi hija por tener un portal de noticias", sentenció.