Alberto Fernández al Frente de Todos: “No seamos tontos porque nos quieren dividir”

El presidente Alberto Fernández lanzó un contundente mensaje hacia los integrantes y dirigentes del Frente de Todos por el debate que se armó entorno a que si en el país hay o no presos políticos, en referencia a la detención arbitraria de Milagro Sala, a lo cual, el mandatario recordó las veces que denunció a los jueces que “institucionalizaron una doctrina penosa que permite el encarcelamiento preventivo sin que exista sentencia definitiva”.

“Le puse nombre y apellido a los jueces que con sus doctrinas han institucionalizado una doctrina penosa que permite el encarcelamiento preventivo sin que exista sentencia definitiva. Me he cansado de decirlo. A veces lo dije en soledad. Fui en soledad a ver a Milagro sala un 31 de diciembre”, aseveró el Presidente en una entrevista con Radio Continental.

Ante esa respuesta, le preguntaron si Milagro Sala, entonces, era una presa política; a lo cual, Fernández, aseguró: “Claro que sí y lo dije. Me cansé de decir que en el caso puntual de Cristina, estaba siendo sometida a un montón arbitrariedades del proceso por ser opositora del gobierno”.

Acto seguido, el mandatario arremetió: “Le pido a todos los compañeros que se den cuenta que nos están haciendo discutir un tema en el que no estamos en desacuerdo” y advirtió: “No seamos tontos porque lo que quieren es hacernos pelear entre nosotros, nos quieren dividir. No pensamos distinto, pensamos exactamente igual".

“Si alguien fue crítico de la Justicia, es Alberto Fernández, desde hace mucho antes. Se ha cansado de decir lo que pasa en la Justicia”, sentenció.