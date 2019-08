Alberto Fernández: “Que Macri no se duerma porque tiene que gobernar hasta diciembre”

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, habló después del aplastante triunfo del espacio y le envió un contundente mensaje al presidente Mauricio Macri.

“Que Macri no se duerma porque tiene que gobernar hasta diciembre. Me gustaría que se dé cuenta que tiene que empezar a cambiar ya, más allá del resultado electoral”, disparó el ex jefe de gabinete en diálogo con Radio 10.

Asimismo, advirtió que “los mercados están intranquilos por el escenario que planteó este gobierno. El presidente tiene que ordenar el cuadro de situación que él mismo generó. Todos los argentinos acompañaremos ese esfuerzo, pero es una responsabilidad suya”.

"Nosotros tenemos que honrar compromisos y no lo podemos hacer a costa del sacrificio de quienes trabajan y de los jubilados", aseveró

Y advirtió: “Macri no puede seguir con este rumbo, aunque sea por 3 meses más. El gobierno tendría que dedicarse a llevar tranquilidad. Tiene que empezar a dar respuestas, resolverlo hasta diciembre".