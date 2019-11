Alberto Fernández destacó el mensaje de la UCR por el golpe en Bolivia y se agrava la interna en Cambiemos

En medio del golpe de Estado acontecido en Bolivia, el presidente electo, Alberto Fernández, destacó el posicionamiento de la UCR ante la interrupción del orden democrático. A diferencia de la postura del Gobierno, la fuerza política que integra la alianza Cambiemos se despegó de forma contundente.

"Sacar a un presidente con acciones que no están dentro del marco de las reglas de la democracia no puede llamarse de otra forma que golpe de Estado. Celebro que la UCR, con sus años de tradición republicana, así lo entienda", expresó Fernández a través de su cuenta en la red social Twitter. Anteriormente, también destacó la actitud el diputado nacional Daniel Lipovetzky, que había condenado la intervención cívico-militar que terminó con el gobierno de Evo Morales.

"Cuidar la democracia en el continente implica un esfuerzo por calificarla. No a las trampas! No a las injerencias externas! No al Golpe de Estado! Si al pluralismo, la democracia y la convivencia pacífica", afirmó a través de un comunicado el Comité Nacional de la UCR que encabeza el mendocino Alfredo Cornejo.

A contramano del documento del partido radical, el canciller, Jorge Faurie, ofreció una conferencia de prensa donde subrayó que "no hay elementos suficientes" para calificar de "golpe de Estado" a lo sucedido en Bolivia.