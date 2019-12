Alberto Fernández desde Plaza de Mayo: "Escuchamos decir que nosotros no volvíamos más, pero volvimos y vamos a ser mejores"

Después de un conmovedor discurso de asunción en el Congreso y tras la jura del nuevo Gabinete Nacional, el presidente Alberto Fernández se acercó hasta el escenario ubicado frente a la Casa Rosada, en el marco del festival para la celebración de la democracia y desde allí le habló a la enorme marea de argentinos que fueron a festejar el triunfo del Frente de Todos.

En primer lugar les agradeció a cada uno de los músicos y artistas que participaron en la tarde del festival en Plaza de Mayo.

Además, recordó el momento en el que conoció al expresidente Néstor Kirchner: "Un día me cruzó en esta vida a Néstor Kirchner, aquella noche que fui a cenar con Néstor jamás pensé que mi vida iba a cambiar como cambió, que se me iban a abrir las puertas para ser protagonista junto con él de la más maravillosa aventura que puede vivir un hombre de la política que es sacar del desastre a su pueblo, ponerlo de pie y ponerlo de pie, levantar las banderas del trabajo, la producción. la libertad y la democracia".

También, agradeció haber conocido a Cristina: "Pero el día aquel que me crucé con él, tuve una alegría adicional que también le voy a agradecer a la vida eternamente: ese día también me crucé con Cristina. En realidad, por la locura de la Argentina o la locura nuestra, alguna vez nos distanciamos y nos reencontramos sabiendo que no había diferencias centrales entre nosotros. Que nos habíamos distanciado por formas o modos y que esa distancia, sólo favoreció para que este espacio se divida y para que con esa división vuelvan a ganar esos que siempre ponen obstáculos para que la Argentina se desarrolle".

En esa línea, aprovechó para criticar al macrismo: "Son los mismos que aparecen en escena periódicamente para endeudarnos, para privilegiar a sus amigos, para postergar a los que trabajan y dejar con hambre a las familias. ya no. Todo eso ya pasó. Lo importante es que hoy en esta plaza, está Cristina, estoy yo y estamos todos unidos decididos para poner a la Argentina de pie. Al pasado simplemente recordémoslo, tengamos memoria. Nosotros aprendimos que con nuestra división ellos se hacen fuertes".

En otro tramo del discurso se dirigió a quienes apoyaron a Mauricio Macri en algún momento y creyeron en él: "Si alguna vez creyeron en esas políticas, espero que hayan entendido cómo funciona eso. Es un sistema político que sólo favorece a unos pocos e indefenctiblemente castiga a las mayorías populares. un sistema que empobrece, trae miseria, nos endeuda y nos atrapa en lo más cruel del sistema financiero internacional. Les pido que de ahora en más, al pasado lo recordemos para no repetirlo porque el tiempo que se inicia es un tiempo distinto".

"Porque a la meritocracia y al individualismo, a la política de 'salvate vos', vamos a imponerle la solidaridad que siempre nos hizo vivir", resaltó y luego remarcó su voluntad de combatir la pobreza, las injusticias, así como los operadores judiciales y de medios.

"Hoy es un día de alegría porque estamos acá para empezar a construir un tiempo distinto a lo que hemos vivido y lo vamos a hacer todos y con aquellos que no nos han votado pero que se dan cuenta que lo que digo es cierto. Recuérdenlo: vamos a votar por el bolsillo y los derechos de ustedes", recalcó.

Y finalizó: "Escuchamos decir que nosotros no volvíamos más, pero esta noche volvimos y vamos a ser mejores. Gracias argentinos y argentinas. A trabajar a partir de mañana por ese país que nos merecemos, aquí estamos, hemos vuelto".

Poco después, la fiesta terminó con fuegos artificiales y una multitud saltando y cantando. El peronismo volvió a gobernar la Argentina.