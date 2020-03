Es un momento muy extraño el que estamos atravesando, y es difícil decir cosas que no se hayan dicho. En principio todo me genera más preguntas que respuestas.

En lo que hace a la situación particular de la Argentina, agradezco que tengamos este gobierno y no el anterior para enfrentar esta situación tan compleja. Solo pensar que podríamos haber pasado esto con Macri en el gobierno me angustia. También es una situación que propicia pensar algunas cosas, eso espero al menos. Que todos entremos en en una zona de reflexión personal y del mundo en el que vivimos.

Aunque no tengamos respuestas y sean solo preguntas las que aparecen. Por lo pronto corresponde acatar todo lo que sea la bajada de lo que tenemos que hacer porque me da confianza de que las medidas son las adecuadas. A ver si tenemos más conciencia del otre. Eso no es una frase hecha, es algo de carne, hueso y sangre.

Es absolutamente necesario que esa conciencia esté para poder atravesar esta situación. Vivimos en un mundo que está colapsando, entonces eso nos obliga a replantearse muchas cosas. Sabemos que el bicho humano no hace bien.

Que el capitalismo está en una fase muy cuenta, muy salvaje y muy desaforada que parece llevarnos al fin del mundo. Si no pegamos un volantazo a nivel mundial, nos caemos al precipicio