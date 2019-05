A Fantino le explicaron qué es una escucha ilegal: "¿Cómo me pueden escuchar?"

El conductor de Animales Sueltos, Alejandro Fantino, pidió que le explicaran al aire qué es una escucha ilegal y se sorprendió al conocer que filtran los audios de detenidos que no estaban involucradas en delitos. La discusión se realizó luego de que el diario La Nación publicara una nota contra Lázaro Báez y Néstor Kirchner basados en supuestos audios que admiten jamás haber confirmado su existencia.

"¿Cómo me pueden escuchar? ¿Qué es legal y qué no es legal?", preguntó Fantino ante el abogado Jorge Rizzo, quien expresó que es ilegal tomar escuchas de personas que no están involucradas en delitos y alertó sobre la filtración de audios.

"Únicamente te pueden escuchar si tenés una causa en tu contra y el juez determina que tiene que ser intervenido el teléfono de Alejandro Fantino", explicó Rizzo.

Luego Romina Manguel completó la afirmación al decir que muchas veces se inicia una causa por supuesto narcotráfico dentro de un penal donde todos los presos usan un mismo teléfono y eso lleva a que puedan escuchar las conversaciones de todos los detenidos.

"Estamos entrando en un terreno hiperpeligroso, no están jugando con fuego, lo están haciendo con los dragones", afirmó Fantino.