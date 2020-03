Los primeros 100 días, entre deudas y virus

La tradición de los 100 días de gracia para un gobierno no se limita a la Argentina. En rigor, occidente entero suele hacer mención a esta cifra, que según algunos se remonta a 1815, en el lapso en el que Napoleón huyó de la isla de Elba para reconstruir el ejército y retomar el gobierno, mientras que otros sostienen fue en 1933, más precisamente en el transcurso en el que Frankin D. Roosevelt llevó adelantes las 15 leyes del New Deal para sacar a Estados Unidos de la Gran Depresión. Luego, fue utilizada en casi todas las gestiones del mundo, y motivó reflexiones como la del ex presidente francés Lionel Jospin, quien señaló que "la teoría de los cien días" no lo seducía, ya que "es sensato recordar que un gobierno se juzga en democracia al término de su mandato y no en sus comienzos", o el tuit de Donald Trump, quien señaló que los 100 días eran un "estándar ridículo", aunque previamente se había comprometido a “devolver la prosperidad y la seguridad” justamente durante los primeros 100 días de su gobierno.

No matter how much I accomplish during the ridiculous standard of the first 100 days, & it has been a lot (including S.C.), media will kill!