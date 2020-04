"Will from home", la serie que Will Smith estrenará para contar su día a día de la cuarentena por coronavirus

El actor, músico y productor estadounidense Will Smith estrenó Will From Home, una serie para la aplicación de mensajería Snapchat en la que contará a la audiencia su día a día en aislamiento social por la pandemia de coronavirus. La serie estará compuesta de 12 capítulos, uno nuevo cada lunes, míercoles y viernes, y tendrá a la estrella de "Hombres de Negro" haciendo gala de su habitual sentido del humor en el garage de su casa, conversando con su familia o manteniendo videollamadas con otras celebridades.

Producida por su compañía Westbrook Media, que fundó junto con su esposa, la también actriz Jada Pinkett Smith, Will From Home (o “Will desde casa”) forma parte de la respuesta de la aplicación de mensajería móvil a la pandemia. Y Will Smith es una de las grandes figuras de Hollywood que mejor y más rápido ha entendido el valor que pueden tener las redes sociales para comunicarse con sus fans y, por supuesto, promocionar sus películas y trabajos.

Desde hace un tiempo Snapchat viene produciendo series de ficción y no ficción específicamente para ser reproducidas en el celular, pero ahora lanzó una serie de programas relacionados con las novedades del Covid-19, en asociación con gigantes de las noticias en Estados Unidos como CNN, NBS News y el Wall Street Journal.

Desde hace ya algunos años, Will Smith redujo considerablemente su participación en el circuito tradicional de entrevistas periodísticas para hablar de sus filmes, y dedica mucha más energía a sus redes. En Facebook tiene 84 millones de seguidores y el año pasado estrenó exclusivamente en esa plataforma su serie “Will Smith’s Bucket List”, en la que recorría el mundo con su familia cumpliendo sus sueños pendientes. En la misma sintonía, en Instagram también produce contenido nativo para sus 43,8 millones de seguidores; algo similar a lo que hace en su canal en YouTube, donde tiene casi 8 millones de suscriptores.