"Tití" Fernández, sobre el fallo contra el DNU de Macri por indemnizaciones: "Estoy feliz, puede ayudar a mucha gente"

El periodista Miguel Ángel “Tití” Fernández se refirió a su caso, que sirvió para declarar Inconstitucional el decreto del presidente Macri sobre las indemnizaciones por invalidez y muerte en el trabajo. "Estoy muy feliz por este fallo porque puede beneficiar a mucha gente que la está pasando mal", aseguró.

En declaraciones formuladas en El Destape Radio, Tití explicó que "por la muerte de mi hija no le inicié juicio a nadie". En la misma línea, agregó que "jamás quise especular con la muerte de mi hija".

Por otra parte, el periodista relató que "cuando iniciamos el juicio laboral porque me dí por despedido, mi abogado me dijo que también teníamos que apuntar a la ART". Y siguió: "Yo me di por despedido de TyC Sports luego del escándalo de la FIFA. Torneos empezó como una familia pero luego fueron vendiendo partes y no sabés para quien trabajas".

"En 24 años solamente una vez Carlos Ávila pidió permiso para entrar en la reunión que encabezaba Paenza y nos dijo que iban a firmar un contrato muy ventajoso con River", planteó. Y añadió: “Avila nos pidió que si podíamos no criticáramos en ese momento a River pero que si teníamos que hacerlo lo hiciéramos”.

Sobre el caso puntual, Fernández insistió que estaba "contento" con el fallo. "Los periodistas somos laburantes, no somos los dueños de los medios; los que tienen suerte de cobrar, la vemos cuando nos pagan”, recalcó.

Respecto al gobierno, disparó: “Privatizaron el fútbol para hacer 3.000 jardines de infantes, pero hicieron uno y no lo pudieron ni inaugurar”. “Sueño con un partido de despedida, porque a mí me sacaron por la ventana, Me gustaría un River-Boca para despedirme, no fui a la comunión de mi hija porque tenía un Superclásico”, relató.