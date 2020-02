El lateral izquierdo Clemente Rodríguez reveló su deseo de regresar a Boca para terminar su carrera con un cuarto ciclo en el club ¿Se hará realidad?

El defensor dejó Colón de Santa Fe a comienzos de temporada y se sumó a Barracas Central con el objetivo de conseguir el ascenso de la Primera Nacional a la Superliga. Sin embargo, los resultados del 'Guapo' no son los mejores y no descender parece ser la meta. Ahora, Clemente quiere volver a pegar el salto a la Primera División y en particular al club donde tantas alegrías tuvo.

"Uno ganó muchas cosas. Creo que sería lo mejor, es irme como me tengo que ir, de la mejor manera, y que la gente lo vea así también", resaltó el jugador de 38 años en declaraciones a Crack Deportivo, que se emite por AM 970. Rodríguez consiguió en el 'Xeneize' tres copas Libertadores, dos Intercontinentales y 4 campeonatos locales, en tres etapas en el club.

Ante la posibilidad de negociar su vuelta con su amigo Juan Román Riquelme, el lateral consideró que "en algún momento" mantendrá una conversación con él. "Ojalá se pueda dar el día de mañana. Eso se verá. Tenemos que ir a poco", se limitó, no obstante.

Además, se animó a analizar el inicio de Miguel Ángel Russo en la conducción técnica y la definición del campeonato con River.“Estoy contento porque el rendimiento es bueno. Hay que darle pelea hasta lo último, no hay que aflojar. Ahora quedan puntos importantes para jugar. Tenemos que esperar porque River tiene partidos más difíciles".