"Fuck You Parkinson": la emotiva foto que compartió el Indio Solari

El Indio Solari compartió una emotiva foto en los canales oficiales de sus redes sociales sobre su lucha contra la enfermedad Parkinson. Así, generó una ola de mensajes de apoyo de sus fanáticos.

El ex cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota posteó una imagen con una bandera que apareció en uno de sus recitales realizada por los fans con la inscripción: "Fuck You Mister Parkinson". El estandarte lleva su rostro.

El día que Solari anunció que sufría esa enfermedad la llamó de esa manera: "Mister Parkinson". En marzo de 2016, el líder de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado lo reveló antes de un show en Tandil a su público.

"Veo que en Internet está circulando con mucha fuerza la versión de que estoy muy enfermo y es verdad. Mister Parkinson me está pisando los talones pero les aseguro que no me voy a bajar tan fácil de un escenario", afirmó el Indio ese día.