¿Cómo hacer para ver Disney+ aunque no esté en tu país?

Si bien la plataforma Disney+ ya salió a la cancha para intentar destronar al gigante del streaming Netflix, en Argentina tardaremos un poco más en poder disfrutar de los contenidos ofrecidos. O no. ¿Qué es una VPN?, ¿y como ayuda para ver lo nuevo de Disney? Apuntes útiles a la hora de elegir alternativas ante la dura espera.

Una red privada virtual (Virtual Private Network en inglés) es una tecnología de red de computadoras que permite, como su nombre lo indica, la creación de una red de área local (LAN) virtual que enmascara la red real desde la que se está enviando la información para utilizar con mayor seguridad una red pública o no controlada como Internet.

Cada red local (como la que se forma entre todos los aparatos conectados al módem de una casa) se conecta a Internet mediante una dirección IP que determina ciertos parámetros como la ubicación geográfica, sin embargo, al utilizar una VPN navegamos a través de la IP que recibe esa red virtual, que puede estar ubicada en cualquier parte del mundo.

Es decir, que las VPN se convierten en una manera de acceder a contenido que de otra forma no estaría a nuestro alcance, ya que no está disponible en nuestra región. Entonces, no es necesario residir en Estados Unidos para acceder a contenido que sólo está habilitado para ese país, ya que al conectarte con una VPN, el dispositivo o computadora se comunica directo con el servidor VPN, y éste es el que interactúa con Internet. Así, si queremos acceder desde Argentina y el servidor es estadounidense, los servidores de Disney+ asimilarán que se está navegando desde ahí.

¿Es seguro? Sí. Las VPN son confidenciales y brindan seguridad de datos. A su vez, son económicas y de fácil acceso, algunas hasta son gratis.