Lavrov dice que Occidente "está luchando directamente" contra Rusia con su apoyo a Ucrania

El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguei Lavrov, dijo hoy que las potencias occidentales, con su apoyo a Ucrania, entraron en una guerra directa contra Rusia y que estos países están "obsesionados" con "infligir una derrota estratégica" a Moscú.

"Pueden llamarlo como quieran, pero están luchando contra nosotros, están luchando directamente contra nosotros, lo llamamos una guerra híbrida, pero eso no cambia las cosas", declaró Lavrov en una conferencia de prensa en Nueva York, tras su participación en la Asamblea General de la ONU, en alusión a Estados Unidos y países europeos que suministran armas a Ucrania desde la invasión rusa en febrero de 2022.

"Creo que todos los aquí presentes que prestan al menos algo de atención a (...) la situación en Ucrania saben muy bien que estadounidenses, británicos y otros están luchando, en primer lugar, mediante el suministro de más y más armas", señaló.

El canciller dijo a su vez que Rusia está abierta a negociaciones con Ucrania, pero sin propuestas de alto el fuego.

"Sí, estamos dispuestos a negociar (con Ucrania), pero no consideraremos ninguna propuesta de alto el fuego, porque ya lo hicimos una vez y nos engañaron", aseguró.

En este contexto, tildó de totalmente irrealizable la iniciativa de paz para Ucrania propuesta por el presidente Volodimir Zelenski, quien acudió en persona a Nueva York para recabar apoyo de la comunidad internacional y propuso una cumbre para hablar de su plan en ese sentido.

"Zelenski y todos los que lo dirigen en Washington, Londres y Bruselas dicen firmemente al unísono que no hay otra manera para alcanzar la paz que la 'fórmula Zelenski', pero es absolutamente irrealizable, y todo el mundo lo sabe", fustigó.

El ministro aseguró que en los países occidentales "nadie quiere mostrar seriamente comprensión sobre lo que está sucediendo" en Ucrania y "en estas condiciones" solo quieren decidir en el campo de batalla.

El plan para la paz anunciado por Zelenski en noviembre de 2022 consta de diez puntos, incluidos la garantía de la seguridad nuclear, alimentaria y energética, y el restablecimiento de la integridad territorial de Ucrania.

De todas formas, Ucrania condicionó el cese de las hostilidades a la recuperación de todos los territorios, incluido Crimea, anexado por Rusia en marzo de 2014.

Previamente, el canciller ruso había disertado en la tribuna de la reunión de líderes y representantes mundiales en Nueva York, que se extiende hasta el martes.

"El objetivo ya declarado de infligir una 'derrota estratégica' a Rusia nubló los ojos de unos políticos irresponsables obsesionados con su propia impunidad y que perdieron su sentido básico de la autopreservación", aseguró en su discurso ante la ONU, según la agencia de noticias Sputnik.

En la misma línea, recordó recientes maniobras militares conjuntas de Estados Unidos y sus aliados europeos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y advirtió que su expansión militar hacia Asia y el Pacífico genera riesgos de un nuevo foco de tensión.

"La orientación manifiesta de tales esfuerzos contra Rusia y China, hacia el colapso de la arquitectura regional inclusiva que se desarrolló en torno a la Asean (Asociación de Naciones de Asia Sudoriental), crea el riesgo de que surja un nuevo foco explosivo de tensión geopolítica, además del ya acalorado europeo", aseguró Lavrov.

El jefe de la diplomacia rusa enfatizó que "los intentos de extender el área de responsabilidad del bloque a todo el hemisferio oriental bajo el astuto lema de 'la indivisibilidad de la seguridad de la región euroatlántica e indopacífica'" es una nueva y "peligrosa manifestación del expansionismo de la OTAN".

Según Lavrov, hay "una fuerte impresión" de que Estados Unidos, en particular, y Occidente, en general, "completamente subordinado a él", decidieron "dar a la 'Doctrina Monroe' una proyección global".

Lavrov también advirtió sobre una "manifestación flagrante del egoísmo de la minoría occidental" de "'ucranianizar' la agenda de los debates internacionales, dejando de lado una serie de crisis regionales no resueltas" e instó al mundo a evitar el desencadenamiento de "una gran guerra y el colapso final de los mecanismos de cooperación internacional".

En la conferencia de prensa, el canciller se refirió al corredor humanitario utilizado para la exportación de cereales ucranianos y denunció que fue utilizado "varias veces para lanzar drones de superficie para atacar a buques rusos" y calificó de "mentiras" todas las promesas que se hicieron a Rusia.

Además, pidió al secretario general de la ONU, António Guterres, que aporte hechos y pruebas que sustenten sus declaraciones sobre el "robo" de niños ucranianos.

"Le he preguntado en la reunión cuáles son los hechos que sustentan esas afirmaciones porque no se dieron datos. No he conseguido una respuesta todavía", añadió.

Con información de Télam