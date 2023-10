Scholz dice que Alemania debe "garantizar la existencia" de Israel al visitar a Netanyahu

El jefe del Gobierno alemán, el canciller federal Olaf Scholz, aseguró hoy durante un encuentro con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que Berlín "debe garantizar la existencia de Israel" en respuesta al Holocausto y a la "propia historia de Alemania".

"Es muy importante decir esto hoy, en estos tiempos difíciles en Israel: la historia de Alemania y la responsabilidad que tuvo por el Holocausto requiere que mantengamos la seguridad y existencia de Israel", expresó en la conferencia de prensa que compartió con Netanyahu en Tel Aviv.

Así, instó a otros países de la región a evitar entrar en el conflicto entre Israel y el movimiento palestino Hamas.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Como dije la semana pasada en el Bundestag (Cámara baja del Parlamento), en momentos así, Alemania no tiene otra opción más que estar con Israel", dijo, citado en el diario The Times of Israel.

"Israel tiene derecho a defenderse y a luchar contra el terrorismo de acuerdo con el derecho internacional. Todos los países tienen el derecho de proteger a sus ciudadanos", recalcó.

Es por eso que insistió en que Berlín "siempre estará con Israel" para ofrecerle apoyo, mientras que Netanyahu volvió a trazar un paralelismo entre Hamas y el grupo yihadista Estado Islámico (EI) y llegó a compararlos con los nazis.

"Los de Hamás son los nuevos nazis, son EL Estado Islámico", dijo en la conferencia de prensa que compartió con Scholz, y agregó: "Los ataques de Hamas suponen los peores crímenes cometidos contra los judíos desde el Holocausto".

Scholz destacó el compromiso alemán e israelí con la democracia, los derechos y las leyes, y afirmó que Alemania "no es indiferente a la situación humanitaria en Gaza".

Antes de llegar a Tel Aviv, el líder alemán ya había transmitido su apoyo a Israel y señaló que tiene previsto reunirse con el presidente del país, Isaac Herzog, antes de desplazarse a Egipto para mantener un encuentro con el presidente, Abdel Fatah al Sisi.

Scholz es el segundo jefe de Gobierno que visita el país desde la ofensiva de Hamas, después de que el primer ministro rumano, Marcel Ciolacu, llegara poco antes a territorio israelí.

Con información de Télam