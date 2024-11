Lula dice que estará "preparado" si no hay otro candidato para enfrentar a extrema derecha en 2026

FOTO DE ARCHIVO: El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasilia

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva admitió en una entrevista con CNN que se presentará a la reelección en 2026 si no hay otro nombre para hacer frente a la extrema derecha.

"Pensaré en 2026. Hay varios partidos que me apoyan, voy a discutirlo muy sobriamente, muy seriamente", dijo Lula cuando se le preguntó si volvería a ser candidato dentro de dos años, a pesar de su edad -actualmente tiene 79 años-.

"Entonces, si llega el momento en que los partidos entiendan que no hay otro candidato para enfrentar a una persona de extrema derecha, que es negacionista, que no cree en la medicina, que no cree en la ciencia, obviamente estaré listo para enfrentarlos", agregó.

En otro momento de la entrevista, grabada el jueves, Lula dijo que tendrá una relación respetuosa con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y que espera lo mismo del republicano.

Lula ha evitado decir que se presentará a la reelección en 2026. En 2022, cuando se presentó a las elecciones de ese año, dijo que solo pretendía ejercer un mandato para recuperar el país tras el Gobierno de Jair Bolsonaro.

Los aliados del mandatario dan por sentado que Lula es el único nombre capaz de reunir apoyos para mantener al partido de Bolsonaro fuera del poder, a pesar de que el expresidente es inelegible por decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Con información de Reuters