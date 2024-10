Antes de elecciones, estadounidenses presentan demandas para garantizar que sus votos cuenten

Erika Worobec, que presentó una demanda para obligar a los funcionarios del condado de Washington a notificar a los votantes si su voto por correo o en ausencia contenía un error administrativo, en Cecil

Para Erika Worobec, de Cecil, en el estado de Pensilvania, votar por correo es un ritual conocido. Para las primarias de abril, investigó a los candidatos y los temas con su hijo pequeño antes de hacer su selección.

"Mi hijo se emociona mucho cuando llega el sobre", dice Worobec, de 45 años, que trabaja en márketing de productos técnicos.

Dos meses después de aquellas elecciones, se enteró de que había marcado inadvertidamente su voto con una fecha incompleta y que la suya era una de las 259 papeletas de voto por correo de su condado que no se registraron debido a un error.

"Me pareció antiamericano", dijo Worobec, que vota por correo porque padece una enfermedad autoinmune y no quiere arriesgarse a ir a un colegio electoral abarrotado. "¿Cómo podían ser exactos los resultados de las primarias tantos votos no fueron considerados?".

En julio, Worobec, que no quiso decir a qué candidato presidencial apoyaba, se unió a un número creciente de votantes que acuden a los tribunales para asegurarse de que tienen acceso a las urnas y de que sus papeletas se cuentan en las elecciones presidenciales estadounidenses del 5 de noviembre.

Según Democracy Docket, un sitio web fundado por el abogado demócrata Marc Elias que realiza un seguimiento de los casos electorales, se han presentado unas 95 demandas relacionadas con la votación en los siete estados que decidirán las elecciones de 2024.

Esos estados son Arizona, Georgia, Michigan, Carolina del Norte, Nevada, Pensilvania y Wisconsin.

En general, los demócratas y sus aliados presentan demandas para facilitar el sufragio, lo que, según los republicanos, puede abrir la puerta a votos fraudulentos. Los republicanos demandan para hacer valer lo que llaman integridad electoral, que los críticos califican de supresión de votantes.

Una encuesta de Reuters/Ipsos muestra a la candidata demócrata Kamala Harris y al expresidente Donald Trump, su contrincante republicano, enzarzados en una reñida carrera en la que ambos partidos luchan por cada voto.

Como resultado, los votantes, los grupos de defensa y los dos principales partidos políticos han presentado demandas sobre todo, desde la ubicación de los centros de votación hasta los procedimientos de registro de votantes.

Worobec, tras ser contactada por la filial estatal de la Unión Americana de Libertades Civiles, aceptó unirse a otros seis votantes del condado de Washington, cerca de Pittsburgh, que demandaron a su junta electoral.

El Partido Republicano intervino para defender el caso y, en agosto, un juez dictaminó que debe notificarse a los votantes si una papeleta de voto por correo o en ausencia contiene un error, de modo que los votantes puedan presentar una impugnación o emitir un voto provisional en su colegio electoral.

El caso ha sido apelado ante la Corte Suprema del estado.

Un portavoz republicano dijo que el partido está comprometido a garantizar unas elecciones justas y seguras en Pensilvania. "Los demócratas siguen tratando de desmantelar las salvaguardias electorales, y nosotros seguimos deteniéndolos", dijo Claire Zunk, del Comité Nacional Republicano.

La junta electoral del condado no respondió a una solicitud de comentarios.

LAS IMPUGNACIONES TIENEN UN ÉXITO DESIGUAL

Otros votantes han tenido menos éxito.

Tyler Engel, de 35 años, director de un proyecto de investigación en Madison, Wisconsin, padece una forma de distrofia muscular y utiliza una silla de ruedas que le dificulta el acceso a su colegio electoral. Para emitir un voto por correo, necesitaría ayuda porque no puede marcar una papeleta con las manos.

"Tengo que pedirle a alguien que lo haga por mí, lo que es un poco desconcertante porque la gente sabe cómo voto", dijo.

Engel, que no quiso decir a qué candidato presidencial apoya, contó que el grupo de defensa de los derechos de los discapacitados de Wisconsin se enteró de que estaba investigando la accesibilidad de los colegios electorales y le pidió que se uniera a una demanda que pretendía permitir a los votantes como él marcar las papeletas electrónicamente sin ayuda. El grupo está financiando un proyecto piloto para su investigación.

Un juez de primera instancia dictaminó que los votantes que no pueden ver o marcar una papeleta de voto deben recibir por correo electrónico una versión electrónica, pero la sentencia está en suspenso y no se resolverá antes de las elecciones.

En Montana, un estado que tradicionalmente vota republicano y que podría determinar el control del Senado de Estados Unidos, algunos miembros de las tribus Fort Peck Assiniboine y Sioux viven a más de 32 kilómetros de la oficina electoral más cercana.

Algunos miembros de la tribu demandaron a los funcionarios electorales el 30 de septiembre. Pidieron que las oficinas satélite de inscripción y voto anticipado cercanas a su lugar de residencia abrieran todos los días durante las seis semanas previas a las elecciones. Se están llevando a cabo negociaciones para llegar a un acuerdo. La reserva de Fort Peck abarca la mayor parte del condado de Roosevelt, en Montana, así como partes de Valley y otros dos condados.

Dylan Jensen, abogado del condado de Valley, dijo que el condado carecía de recursos, pero que, como en años anteriores, proporcionaría una oficina satélite durante un máximo de dos días, que había sido utilizada por tan sólo cuatro votantes. Un abogado del condado de Roosevelt dijo que las conversaciones estaban en marcha.

"Tenemos pueblos pequeños en medio de la nada, ¿sabe? ¿Significa eso que no se nos puede escuchar?", dijo Joseph Dolezilek, de 38 años, uno de los demandantes.

Con información de Reuters