Lanzan una colección de Playmobil en honor a la Selección Argentina

Con la fiebre mundialista comenzando a sentirse en cada rincón del país, se anunció el lanzamiento de una propuesta que combina la nostalgia de un juguete clásico con la vigencia de la Selección Argentina. Se trata de la primera colección oficial de figuras Playmobil de los campeones del mundo, una edición inédita que permitirá a los fanáticos tener en sus manos versiones exclusivas de Lionel Messi, Emiliano “Dibu” Martínez y el técnico Lionel Scaloni, entre otros grandes referentes del equipo nacional.

Esta iniciativa del Grupo IRSA desembarca de manera simultánea en los principales centros comerciales del grupo en todo el país, desde el Abasto y el Patio Bullrich en la Ciudad de Buenos Aires, pasando por el Alto Rosario y el Córdoba Shopping, hasta el Alto Comahue y el Mendoza Shopping. La intención de la compañía es que la experiencia trascienda la compra ocasional y se convierta en un punto de encuentro para las familias en la antesala del evento deportivo más esperado del año. En ese sentido, Gastón Manganiello, CMO de Grupo IRSA, destacó que el objetivo es integrar los shoppings a la vida cotidiana de los argentinos, aprovechando el sentido de pertenencia y el orgullo nacional que despierta la Scaloneta, especialmente tras los logros obtenidos en los últimos años.

La mecánica de participación fue diseñada para ser accesible a través de consumos diversos, ya sea una salida al cine, una cena familiar o las compras de supermercado. Los interesados en completar la colección deberán cargar sus facturas de compra (por un monto mínimo de $20.000) en la aplicación ¡appa! y, tras abonar un adicional de $15.000 por unidad, podrán retirar su figura en los stands habilitados. De esta manera, los centros comerciales de IRSA buscan transformar el hábito de consumo en una oportunidad para atesorar un recuerdo único de la Selección Argentina en un año que promete volver a paralizar al país frente a la pantalla.