Tesla confirmó su desembarco comercial en Argentina con dos vehículos eléctricos: el Model 3 y el Model Y. La compañía estadounidense comenzará a recibir pedidos de ambos modelos el 20 de noviembre de 2026, una fecha que marcará el inicio de su actividad comercial en el mercado local. Entre las dos propuestas, el Model Y se destaca por su formato SUV, un diseño pensado para combinar comodidad, espacio interior y prestaciones eléctricas.

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El vehículo es uno de los modelos más importantes de la automotriz fundada por Elon Musk y se convirtió en una de sus principales apuestas a nivel internacional. Con casi 4,8 metros de largo, un habitáculo amplio y distintas configuraciones de motorización, busca competir en el segmento de los SUV medianos. Sin embargo, todavía hay interrogantes sobre su llegada a Argentina: no se conocen los precios, las versiones elegidas ni el origen de las unidades que se importarán.

Cómo es el diseño del Tesla Model Y y cuánto espacio tiene

El Tesla Model Y es un SUV 100% eléctrico que mide aproximadamente 4,79 metros de largo, 1,92 metros de ancho y 1,62 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,89 metros. Su silueta combina una carrocería elevada con líneas aerodinámicas y un techo de caída pronunciada, características que le dan una estética similar a la de un crossover.

Uno de sus principales diferenciales es el espacio interior. En otros mercados, el Tesla Model Y se ofrece con cinco plazas y, en determinadas versiones, puede incorporar una tercera fila de asientos para transportar hasta siete pasajeros. Sin embargo, esta configuración no está disponible en toda la gama y todavía no se confirmó si llegará a la Argentina.

El espacio de almacenamiento también es uno de sus puntos fuertes. Tesla informa un volumen de carga máximo de hasta 2.138 litros al rebatir los asientos, según la configuración. Además del baúl trasero, cuenta con un compartimento delantero, conocido como frunk, que permite guardar equipaje u objetos pequeños.

En el interior predomina el minimalismo característico de la marca. La mayoría de las funciones del vehículo se controlan desde una pantalla táctil central de 16 pulgadas, mientras que las versiones más equipadas incorporan una pantalla trasera de ocho pulgadas para los pasajeros.

Qué autonomía tiene el Tesla Model Y y qué potencia ofrece

La autonomía es uno de los aspectos centrales de cualquier vehículo eléctrico y el Model Y ofrece distintas cifras según la batería, la motorización y la configuración elegida.

En España, Tesla anuncia para una de sus versiones de acceso una autonomía de hasta 525 kilómetros bajo el ciclo WLTP. Se trata de un estándar de homologación utilizado para medir el consumo y la autonomía de los vehículos en condiciones de prueba controladas. La distancia que puede recorrer en el uso cotidiano depende de factores como la velocidad, la temperatura, el terreno y el estilo de conducción.

La gama internacional también incluye versiones con tracción trasera y otras con doble motor y tracción integral. En las configuraciones más deportivas, el Model Y puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 4,6 segundos, según las especificaciones publicadas por Tesla España.

Crédito: Tesla.

En cuanto a la recarga, el modelo es compatible con la red de Superchargers de Tesla. En determinadas versiones puede alcanzar una potencia máxima de carga de 250 kW, aunque el rendimiento real depende del estado de la batería, la temperatura y el tipo de cargador utilizado.

La tecnología es otro de los ejes del vehículo. El Model Y incorpora actualizaciones de software a distancia y distintas funciones de asistencia a la conducción. Es importante aclarar que estos sistemas no convierten al vehículo en autónomo: requieren supervisión activa del conductor y su disponibilidad depende de la homologación de cada mercado.

Cuándo se venderá el Tesla Model Y en Argentina y cuánto costará

Tesla confirmó que comenzará a recibir pedidos del Model Y y del Model 3 en Argentina el viernes 20 de noviembre de 2026. La llegada de ambos vehículos representa el desembarco comercial de la automotriz estadounidense en el país.

Sin embargo, todavía no informaron los precios oficiales ni las versiones que estarán disponibles para los compradores argentinos. Tampoco confirmaron desde qué planta llegarán las unidades. Tesla fabrica sus vehículos en distintos países, entre ellos Estados Unidos, China y Alemania.

La procedencia de los modelos será un dato relevante para conocer sus condiciones de importación y el precio final. En septiembre de 2026, el Gobierno amplió a 35.000 dólares el límite de valor FOB para acceder al régimen de importación con arancel extrazona del 0% para determinados vehículos eléctricos, sujeto a los cupos y requisitos establecidos.

El Model Y será la alternativa SUV de Tesla en el mercado argentino, frente al formato sedán del Model 3. Su autonomía, capacidad de carga, equipamiento y precio final serán algunos de los factores que determinarán su posicionamiento frente a otros vehículos eléctricos disponibles en el país.