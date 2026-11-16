Tesla llega a la Argentina: qué se sabe hasta ahora de los autos de Elon Musk

Tesla desembarca en la Argentina. La compañía fundada por Elon Musk confirmó que a partir del viernes 20 de noviembre de 2026 estarán disponibles para realizar pedidos sus dos primeros vehículos en el país: el Model 3 y el Model Y. El anuncio marca el inicio de las operaciones comerciales de una de las automotrices más reconocidas del mundo en el mercado local.

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La llegada de la marca genera expectativa en el sector automotor, tanto por la tecnología de sus vehículos como por el impacto que podría tener en el segmento de los autos eléctricos. Sin embargo, todavía quedan algunas incógnitas: Tesla no informó cuánto costarán las unidades en la Argentina, qué versiones estarán disponibles ni cuáles serán las condiciones para concretar las compras.

Tesla llega a la Argentina: cuáles son los dos modelos que venderá

La automotriz de Elon Musk eligió dos de sus vehículos más representativos para iniciar su operación comercial en el país. Ambos son 100% eléctricos, están diseñados para priorizar la eficiencia energética e incorporan funciones de seguridad y asistencia a la conducción que pueden mejorar mediante actualizaciones periódicas de software.

El primero es el Tesla Model 3, un sedán de diseño moderno que se destaca por su propuesta tecnológica, autonomía y eficiencia. Es uno de los modelos más conocidos de la compañía y apunta a quienes buscan un vehículo eléctrico para el uso cotidiano y los viajes.

El segundo es el Tesla Model Y, un SUV con mayor espacio interior y una configuración orientada al uso familiar. Su diseño combina características de una camioneta deportiva con las prestaciones tecnológicas y eléctricas que distinguen a la marca.

Por el momento, Tesla no confirmó qué versiones específicas de cada modelo llegarán al país. Tampoco publicó los precios locales ni detalló si habrá distintas opciones de motorización, autonomía o equipamiento para los compradores argentinos.

Cuándo se podrán comprar los Tesla en Argentina y qué se sabe de los precios

Según confirmó la compañía, los pedidos del Model 3 y el Model Y estarán habilitados desde el 20 de noviembre de 2026. Esa fecha marcará el inicio de la comercialización de los vehículos en el mercado argentino.

Ese mismo día se realizará un evento de presentación en el barrio porteño de La Boca, desde las 18:30, donde se exhibirán los dos modelos y habrá unidades disponibles para pruebas de manejo.

Tesla.

Sin embargo, todavía no se conocen los valores de venta en el país ni las condiciones para reservar una unidad. Entre las cuestiones pendientes figuran si será necesario realizar un depósito inicial, qué medios de pago estarán habilitados y cuáles serán los plazos de entrega.

Los cambios que facilitaron el desembarco de Elon Musk en el país

La llegada de Tesla se produce en un contexto de modificaciones regulatorias que buscan facilitar el ingreso de vehículos eléctricos importados. Uno de los cambios más importantes fue la ampliación del límite de valor FOB para acceder al régimen de importación sin pagar el arancel extrazona del 35%.

A fines de septiembre, el Gobierno elevó ese límite de US$16.000 a US$35.000 mediante el Decreto 1128/2026, vigente desde el 1° de octubre. La medida amplió la cantidad de vehículos eléctricos que pueden ingresar bajo ese beneficio.

También se modificaron los mecanismos de homologación para reconocer determinados estándares de seguridad de vehículos fabricados en Estados Unidos. Estas condiciones facilitaron el escenario para el desembarco de nuevas marcas internacionales.

En paralelo, la estrategia de Tesla excede la venta de automóviles. La compañía busca desarrollar un ecosistema que combine movilidad eléctrica, baterías, almacenamiento energético e infraestructura de carga.