Tesla confirmó su llegada al mercado argentino con dos modelos: el Model 3 y el Model Y. La compañía estadounidense comenzará a recibir pedidos de ambos vehículos el viernes 20 de noviembre, en lo que marcará el inicio de su operación comercial en el país. Entre las dos propuestas, el Model 3 se destaca por ser un sedán eléctrico de cinco plazas que combina diseño aerodinámico, tecnología y distintas configuraciones de potencia y autonomía.

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El desembarco genera expectativa entre los interesados en la movilidad eléctrica, especialmente por las prestaciones que ofrece el modelo en otros mercados. Sin embargo, todavía hay información que la automotriz no confirmó para Argentina: los precios definitivos, las versiones disponibles, el país de origen de las unidades y las condiciones de comercialización. Mientras se conocen esos detalles, las especificaciones internacionales permiten anticipar qué ofrece uno de los vehículos más representativos de Tesla.

Cómo es el diseño del Tesla Model 3 y qué características tiene

El Tesla Model 3 es un sedán de cuatro puertas con una silueta fastback, líneas aerodinámicas y una estética exterior que prioriza la simplicidad. El modelo mide 4,72 metros de largo, 1,85 metros de ancho y 1,44 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,88 metros.

Uno de sus rasgos distintivos está en el interior. El habitáculo tiene un diseño minimalista, con pocos comandos físicos y una pantalla táctil central de 15,4 pulgadas desde la que se controlan buena parte de las funciones del vehículo, como la navegación, el entretenimiento y la climatización.

En las versiones Premium de otros mercados también incorpora una pantalla trasera de ocho pulgadas, asientos delanteros ventilados, iluminación ambiental configurable y un sistema de sonido con 15 parlantes. La configuración exacta del equipamiento dependerá de las versiones que Tesla decida comercializar en Argentina.

Otro aspecto característico de la marca son las actualizaciones de software a distancia, que permiten incorporar mejoras y nuevas funciones al vehículo sin necesidad de realizar una actualización convencional en un taller.

Cuánta autonomía tiene el Tesla Model 3 y qué potencia ofrece

Uno de los principales atractivos del Model 3 es su autonomía, aunque las cifras varían según la batería, la motorización y la versión elegida.

En la gama que Tesla comercializa en Chile, el modelo Standard con tracción trasera declara hasta 534 kilómetros de autonomía bajo el ciclo WLTP. La variante Premium Long Range con tracción trasera, en tanto, alcanza hasta 750 kilómetros con llantas de 18 pulgadas. La versión Performance, con doble motor y tracción integral, declara hasta 571 kilómetros.

Las prestaciones también cambian considerablemente entre configuraciones. La versión Standard acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 6,2 segundos, mientras que la Premium Long Range lo hace en 5,2 segundos. La variante Performance reduce ese tiempo a 3,1 segundos.

Crédito: Tesla.

En materia de recarga, Tesla ofrece compatibilidad con su red de Superchargers. En las versiones Premium y Performance, la potencia máxima de carga anunciada llega a 250 kW. La compañía informa que, en determinadas condiciones, puede recuperar hasta 311 kilómetros de autonomía en 15 minutos en la versión Premium.

Estas cifras corresponden a especificaciones internacionales y no representan necesariamente las configuraciones que llegarán al mercado argentino. La autonomía real también puede variar según la velocidad, la temperatura, el estilo de conducción y las condiciones del recorrido.

Cuándo se podrá comprar el Tesla Model 3 en Argentina y qué se sabe del precio

Tesla confirmó que comenzará a recibir pedidos del Model 3 y el Model Y en Argentina el 20 de noviembre de 2026. La fecha marcará el inicio de la comercialización de la automotriz en el país, aunque todavía quedan varios interrogantes sobre las condiciones de compra.

Hasta el momento, la empresa no comunicó los precios oficiales para el mercado local ni detalló qué versiones estarán disponibles. Tampoco confirmó desde qué país se importarán las unidades. Tesla tiene plantas de producción en Estados Unidos, China y Alemania, por lo que el origen de los vehículos será otro dato importante para conocer su posicionamiento comercial.

La llegada de la marca se produce, además, en un contexto de cambios en las condiciones de importación para los vehículos eléctricos. En septiembre de 2026, el Gobierno elevó de 16.000 a 35.000 dólares el valor FOB máximo de los vehículos eléctricos que pueden ingresar bajo el régimen de importación con arancel extrazona reducido a cero, sujeto a los cupos y condiciones establecidos.