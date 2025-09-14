Promociones y descuentos para 0km de Argentina en septiembre 2025

En un mercado automotor argentino que viene mostrando una recuperación sostenida en patentamientos durante 2025, las principales marcas buscan reforzar su presencia con promociones que combinan facilidades de compra, rebajas de precios y un enfoque en el valor agregado que ofrecen sus vehículos en materia de mecánica, diseño y confort. Estas estrategias no solo buscan sostener las ventas, sino también consolidar la fidelidad de los clientes en un escenario altamente competitivo.

Volkswagen: bonificaciones en SUV y pick-ups

La firma alemana, una de las líderes del mercado, lanzó en septiembre un paquete de bonificaciones para su línea SUV, con foco en el Volkswagen Taos y el T-Cross. El Taos, producido en Pacheco, combina un motor 1.4 TSI de 150 CV con caja automática de seis marchas, sumando diseño robusto y tecnología de asistencia a la conducción. En las concesionarias se ofrecen rebajas que alcanzan los 3 millones de pesos en ciertas versiones, además de financiación a tasa preferencial. En paralelo, la Amarok sigue siendo un caballito de batalla: su motor V6 de 258 CV y su confort interior la mantienen vigente frente a rivales directos.

Toyota: planes con cuotas fijas y fiabilidad mecánica

Toyota, número uno en patentamientos en Argentina, mantiene planes especiales de financiación para el Corolla Cross y la Hilux. El Corolla Cross, con motorizaciones nafteras y una opción híbrida de 122 CV, destaca por su diseño moderno y por la seguridad activa Toyota Safety Sense. El plan permite acceder con cuotas en pesos a tasa fija, algo muy valorado en un contexto de inestabilidad económica. La Hilux, por su parte, continúa reforzando su fama de pick-up confiable: motor 2.8 turbodiésel de hasta 204 CV, suspensión robusta y un interior que combina funcionalidad y confort.

Renault: apuesta por el diseño y el confort urbano

La marca francesa renovó promociones para el Stepway y el Sandero, con financiación de hasta el 70 % del valor del vehículo. El Stepway, con motor 1.6 de 115 CV, ofrece un diseño aventurero y un despeje superior al promedio de su segmento, pensado para caminos mixtos. En el interior, el confort es protagonista con sistema multimedia compatible con Android Auto y Apple CarPlay, y una cabina rediseñada en materiales de mayor calidad.

Fiat: Pulse y Cronos como estandartes

Fiat, líder en el segmento B, sostiene su campaña de promoción sobre el Cronos, producido en Córdoba. El sedán ofrece motor 1.3 Firefly de 99 CV o 1.8 E.torQ de 130 CV, y es uno de los modelos más accesibles con bonificaciones que rondan los 2,5 millones de pesos. Además, el nuevo Fiat Pulse 2026 se suma con una estética renovada, mayor tecnología de conectividad y planes de financiación que buscan atraer a clientes jóvenes que valoran diseño y practicidad.

Peugeot y Chevrolet: confort y tecnología como anzuelo

Peugeot impulsa su 208 nacional con planes de entrega inmediata y financiación a tasa promocional. El hatchback ofrece motorizaciones 1.2 de 82 CV y 1.6 de 115 CV, con un diseño moderno y un interior que apuesta por el i-Cockpit, un diferencial de confort y ergonomía. Chevrolet, en tanto, refuerza el atractivo del Tracker, SUV con motor turbo de 132 CV, amplio espacio interior y un sistema multimedia intuitivo, con descuentos y opciones de pago en cuotas fijas en pesos.