¿Se puede pasar a un auto por la derecha en Argentina?

Una de las dudas más frecuentes entre los conductores argentinos aparece cuando un vehículo circula lentamente por delante: ¿se lo puede pasar utilizando el carril derecho? La respuesta general es no. El artículo 42 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece que el adelantamiento a otro vehículo debe efectuarse por la izquierda.

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Antes de iniciar la maniobra, el conductor debe comprobar que existe suficiente espacio, tener visibilidad adecuada y verificar que ningún vehículo que viene detrás haya comenzado también un sobrepaso. Además, debe utilizar la luz de giro izquierda para indicar la maniobra y, una vez completada, regresar hacia la derecha sin interferir al vehículo adelantado.

Las dos excepciones en las que sí se puede pasar a un auto por la derecha

La misma ley contempla situaciones específicas donde sí es posible adelantar por la derecha.

La primera ocurre cuando el vehículo que circula adelante indicó su intención de girar o detenerse hacia la izquierda.

Por ejemplo, si un auto reduce la velocidad y coloca la luz de giro para ingresar a una calle ubicada a su izquierda, otro vehículo puede continuar por su derecha siempre que exista espacio suficiente y la maniobra pueda realizarse de manera segura.

La segunda excepción aparece durante un embotellamiento.

Si existen varias filas de vehículos y la columna izquierda queda detenida o avanza más lentamente, los vehículos de la derecha pueden continuar circulando.

Eso significa que avanzar por la derecha dentro de un congestionamiento no se considera automáticamente un adelantamiento ilegal.

¿Y en una autopista?

Aquí aparece uno de los errores más comunes.

Que una autopista tenga varios carriles no significa que esté permitido utilizar libremente el carril derecho para sobrepasar.

La ley establece que, en autopistas, el carril extremo izquierdo debe utilizarse para circular a la máxima velocidad admitida por la vía y para realizar maniobras de adelantamiento.

Además, en las vías multicarril, los vehículos deben permanecer dentro de su carril y utilizar la luz de giro antes de cambiarse.

Por eso, zigzaguear entre carriles para pasar vehículos por ambos lados puede resultar peligroso y contrario a las reglas de circulación.

¿Qué multa puede tener?

La reglamentación nacional contempla sanciones para quien se adelante por la derecha fuera de las excepciones permitidas.

La infracción puede implicar una multa de 100 a 300 Unidades Fijas (UF) y la quita de cuatro puntos de la Licencia Nacional de Conducir, de acuerdo con el régimen nacional.

El monto final en pesos depende del valor de la Unidad Fija y de la jurisdicción donde se cometa la infracción.

En definitiva, la regla para recordar es sencilla: en Argentina se adelanta por la izquierda.

Solamente puede hacerse por la derecha cuando el vehículo de adelante está por girar o detenerse hacia la izquierda, o cuando existe un embotellamiento y la fila izquierda avanza más lentamente.

Fuera de esas situaciones, pasar por la derecha no solamente puede generar una sanción: también aumenta el riesgo de un choque porque muchos conductores no esperan ser adelantados por ese sector.