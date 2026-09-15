Fórmula 1: Lando Norris se sube al nuevo hypercar de McLaren en la previa al GP de Azerbaiyán

Después de haberse perdido el triunfo en el Gran Premio de España, donde terminó tercero tras verse perjudicado por un Virtual Safety Car inoportuno, Lando Norris se prepara para tener revancha en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1. Si bien su máxima atención está puesta en la máxima categoría, lo cierto es que el inglés tiene un tiempo de sobra que aprovechó para probar el nuevo hypercar de McLaren para las carreras de resistencia.

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Hace unas semanas se había confirmado que el piloto británico no descartaría participar del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA, donde la marca inglesa tendrá su debut el próximo año con el MCL-HY. En esta misma línea, Norris fue elegido para realizar una serie de pruebas en el nuevo vehículo este lunes en el mítico Algarve International Circuit de Portimao mientras espera a la cita en el Circuito callejero de Bakú.

Tras el podio en Madrid, el vigente campeón de la F1 viajó directamente a Portugal para participar de las pruebas de desarrollo junto al equipo McLaren Hypercar y sus pilotos de WEC, que se prepara para su debut en 2027. Durante la jornada, Lando completó 38 vueltas con el coche deportivo, con el que aspira a competir en las 24 Horas de Le Mans el próximo año, siempre y cuando no se solape con una fecha de la máxima categoría.

Incluso el británico tuvo tiempo para dejar algunas declaraciones posteriores a su participación en estos test, las cuales quedaron evidenciadas en el comunicado publicado por McLaren en sus canales oficiales. “Fue genial que me dieran la oportunidad de divertirme un poco y probar algo nuevo, especialmente durante sus intensos preparativos para el próximo año. Creo que también recopilamos datos valiosos y espero haber aportado diferentes sensaciones, comentarios y perspectivas”, afirmó.

Cabe mencionar que Norris ha coqueteado en el pasado con la posibilidad de cambiarse de competencia en el futuro, sobre todo porque lleva mucho tiempo enfrascado en la F1, cuyos cambios reglamentarios le han sacado un poco el atractivo. “Llevaba años sin hacer una prueba en condiciones con otro coche que no fuera un F1, así que el hecho de haber podido probar algo diferente, sobre todo formando parte de la familia McLaren, fue muy especial”, agregó el campeón reinante para cerrar.

Así se ve el hypercar de McLaren con el 4 de Norris.

Horarios del GP de Azerbaiyán 2026 de F1

Tras el GP de España, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito de callejero de Bakú, donde se disputará el Gran Premio de Azerbaiyán entre el 24 y 26 de septiembre por la decimoquinta fecha. A continuación, los días y horarios: