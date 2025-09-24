Nissan X-Trail en septiembre 2025: precios, mecánica y diseño del nuevo SUV compacto

La llegada del nuevo Nissan X-Trail a la Argentina marca un paso estratégico dentro del creciente mercado de los SUV medianos. Con un diseño renovado, una mecánica más eficiente y un precio pensado para posicionarse entre los rivales más fuertes, la marca nipona busca reforzar su presencia local y revalidar la historia de este modelo, que ya cuenta con más de dos décadas de trayectoria global.

El corazón del nuevo X-Trail es un motor 2.5 litros de cuatro cilindros, atmosférico, que entrega 181 caballos de fuerza y 245 Nm de torque. Se combina con una transmisión automática Xtronic CVT de última generación, con modo manual simulado de 8 marchas para ofrecer una experiencia más cercana a una caja tradicional.

En las versiones más equipadas se ofrece además el sistema de tracción integral inteligente AWD, con gestión electrónica que distribuye la potencia en tiempo real según la adherencia y el tipo de terreno. Esto le permite destacarse tanto en rutas asfaltadas como en caminos fuera de pista, manteniendo un consumo contenido.

La suspensión independiente en las cuatro ruedas, junto con una dirección eléctrica precisa, contribuye a un comportamiento dinámico que privilegia el confort sin descuidar la estabilidad en curvas o maniobras de emergencia.

Diseño: un SUV más robusto y moderno

En términos estéticos, el Nissan X-Trail adopta las líneas del lenguaje global de la marca, con el frontal dominado por la parrilla V-Motion cromada, ópticas LED estilizadas y un capó más musculoso. Su silueta busca transmitir robustez con pasarruedas marcados, llantas de aleación de hasta 19 pulgadas y una caída de techo suavemente inclinada hacia atrás.

En el interior, el salto de calidad es notorio: tablero digital de 12,3 pulgadas, sistema multimedia con pantalla táctil de 10,8 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico, climatizador trizona y materiales de acabado premium en la consola y las puertas. La habitabilidad sigue siendo una de sus fortalezas, con espacio para cinco pasajeros adultos y un baúl de 585 litros de capacidad.

Precio en Argentina

En el mercado local, el Nissan X-Trail se posiciona como rival directo de modelos como Toyota RAV4, Honda CR-V y Volkswagen Tiguan Allspace. Su precio inicial en septiembre 2025 parte desde los USD 55.000 (versión 4x2) y puede superar los USD 65.000 en la variante full AWD con el paquete tecnológico completo.