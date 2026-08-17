Fórmula 1: el motivo detrás de que la mayoría de los equipos tenga sus instalaciones en Inglaterra

La Fórmula 1 tuvo su primera edición en 1950, año en que la fecha inaugural se corrió en el Circuito de Silverstone, lo que hace que el viejo aeródromo sea uno de los trazados más importantes históricamente hablando de la competencia. Este detalle no es menor a la hora de considerar que la mayoría de los equipos de la máxima categoría se encuentran en terreno inglés, incluso a pesar de tener nacionalidades no necesariamente británicas.

Un claro ejemplo de esto son los casos de Red Bull y Mercedes, escuderías austriaca y alemana, respectivamente, pero con sede en Milton Keynes y Brackley en cada caso. De hecho, diez de los once equipos que tiene actualmente la F1 tienen sus bases en tierras inglesas, siendo Ferrari la única excepción con sus históricas instalaciones en Maranello, aunque el motivo de esta tendencia no solo obedece a la historia de Silverstone.

Lo que sucede es que el antiguo aeródromo perdió su motivo de existir con el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, pero el deporte automotor le encontró un segundo uso a las pistas para usarlas para carreras. Así nació la idea del GP de Gran Bretaña para 1950 y, acompañado de lo mismo, todas las zonas cercanas pasaron a formar parte de lo que hoy se conoce como Motorsport Valley, una zona geográfica que concentra todo lo relacionado con el automovilismo.

Equipos de diversas categorías tienen sus instalaciones en esta región, aunque sin dudas la F1 es la más importante, lo que genera que ingenieros y empleados prefieran tener su domicilio cerca de su trabajo. La consecuencia de esto es una facilidad para cambiar de equipos en caso de recibir una oferta mejor, sin mencionar que Motorsport Valley está cerca de Oxford y Northampton, dos ciudades tienen como punto medio Silverstone.

De Oxford salen las mentes maestras, los ingenieros del futuro, lo que hace que su cercanía sea estratégica para la captación de nuevos talentos, mientras que Northampton cuenta con los establecimientos de distintos proveedores. Como resultado de esto, los equipos prefieren estar en terreno inglés debido a las facilidades logísticas que esto significa. De hecho, el fracaso de Toyota en su breve paso por la F1 se debió, en parte, a mantener su base en Colonia, Alemania, lo que aumentó los costos e hizo más complicado conseguir empleados, que no querían dejar Motorsport Valley.

Diez de 11 equipos tienen sus operaciones más importantes en esta región.

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