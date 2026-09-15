El mercado argentino de motos está en pleno auge y Honda Motor de Argentina decidió aprovechar esta oportunidad de la mejor manera: anunció el regreso de la emblemática Biz con producción nacional de la nueva Biz 110 en su planta ubicada en Campana, provincia de Buenos Aires.

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Este movimiento llega en un momento de gran expansión para las dos ruedas en el país. Según datos recientes de la División Motovehículos de ACARA, las ventas de motos 0 km crecieron un 41,2% en los primeros ocho meses del año, con un total de 586.650 unidades patentadas y un ritmo que supera las 70.000 operaciones cada mes.

Los modelos de baja cilindrada, sobre todo los del tipo CUB de 110 cm3, dominan la demanda gracias a su bajo costo de mantenimiento y su gran utilidad para la movilidad diaria, tanto para particulares como para quienes trabajan en reparto y otros servicios. Honda, que lidera el mercado nacional con más del 20% de las ventas totales y cuyo modelo Wave 110S es el más vendido del país, refuerza su posición con este relanzamiento de la Biz 110, el segmento más competitivo de la industria local.

Apuesta al segmento estrella: el plan de Honda en Argentina

Este anuncio tiene además un significado especial para la marca, que celebra 20 años desde que comenzó a fabricar motos en Argentina, justo con la primera generación de la Biz en 2006, y 48 años de presencia en el mercado nacional.

¿Qué características y novedades tecnológicas trae la nueva Honda Biz 110?

La nueva Biz 110 retoma sus valores históricos de economía y practicidad, pero incorpora avances técnicos importantes. Entre las novedades, destaca el sistema de inyección electrónica PGM-FI, que promete una respuesta más suave y un arranque estable, mejorando la experiencia de manejo. En cuanto a equipamiento, la moto suma un tablero digital con pantalla LCD para facilitar la lectura de datos, luces de posición LED y una toma USB-C para cargar dispositivos móviles, adaptándose a las necesidades urbanas actuales.

La funcionalidad sigue siendo clave en el diseño: conserva un amplio baúl bajo el asiento que puede guardar un casco y se abre directamente con la llave de encendido. Además, incluye un compartimento delantero y un gancho portaobjetos para mayor comodidad. Una modificación importante a nivel dinámico es la eliminación del pedal de freno trasero, trasladando ambos comandos de freno a las manetas del manillar.

Esta configuración, junto con el sistema de freno combinado (CBS), facilita un control total y manual de la detención, lo que, según Honda, ofrece una conducción más intuitiva y segura en el tránsito cotidiano.

¿Cuánto cuesta la nueva Honda Biz 110 y cuándo sale a la venta?

La comercialización de la nueva Honda Biz 110 comenzará oficialmente con una preventa el 1 de octubre en toda la red oficial de concesionarios de la marca. El precio sugerido será de $4.006.500, y estará disponible en cuatro colores: blanco, azul, gris y rojo, con una garantía oficial de tres años.